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أخبار البلد

الحرارة تنخفض غدا.. أمطار غزيرة ورعدية قد تصل لحد السيول

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:17 م
أمطار على القاهرة
أمطار على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، غدا الخميس، موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار على عدة مناطق مختلفة بالبلاد ما بين الغزيرة والرعدية أحيانا على مناطق أخرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، إلى أن الأمطار المتوقعة غدا، ستكون على مناطق السواحل الشمالية ( السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الاسكندرية - رشيد - دمياط) ومناطق من الوجه البحري ( البحيرة - كفر  الشيخ - الدقهلية - الغربية - الغربية - الشرقية) ومدن القناة ( بورسعيد - الاسماعيلية - السويس) والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا) .


يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

وعن القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية)، سوف يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه الامناطق اعتبارا من الغد وحتى الأحد القادم، يصاحبها أيضا انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من إلى  درجات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، تتراوح على الوجه البحري والقاهرة بين25 لـ 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 لـ 28 درجة، وعلى جنوب سيناء 33 لـ 31 درجة، وعلى شمال الصعيد 28 لـ 33 وعلى جنوب الصعيد 37 لـ 30 درجة.

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