الحرارة تنخفض غدا.. أمطار غزيرة ورعدية قد تصل لحد السيول

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.





وعن القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية)، سوف يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه الامناطق اعتبارا من الغد وحتى الأحد القادم، يصاحبها أيضا انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من إلى درجات.