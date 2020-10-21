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حوادث

تغيب المستشارة نهى الإمام في ثالث جلساتها بواقعة التعدي على ضابط محكمة مصر الجديد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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رامي المهدي
تغيبت المستشارة نهى الإمام عن ثالث جلساتها في واقعة التعدي على المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة والمعروفة إعلاميا بواقعة "سيدة المحكمة".

وكان أكد المقدم وليد عسل خلال انعقاد الجلسة برئاسة المستشار أحمد بهجت، أنه تعرض إلى أذى نفسي وشعر بالحزن والأسى مما بدر من سيدة المحكمة أثناء التعدي عليه .

وأوضح عسل، أنه في يوم الواقعة كان يقف خدمة في  وسط المحكمة لتأمين المواطنين وفجأة لاحظت سيدة تدخل دون ارتداء الكمامة وعندما طلبت منها ارتداء الممتنع رفضت وقالت لي: أنت مش عارفني أنا مين أنت إزاي بتكلمني كده".

واكد عسل امام هيئة المحكمة، ان المتهمه في القضية كانت داخله المحكمة تعمل مشكله من بداية ان وطأت قدمها داخل المحكمة، وبعد ذلك قمنا بإلقاء القبض عليها .

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
 
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

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