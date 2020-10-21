AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د.هادى التونسي يكتب: وعدت إلى البرتغال

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
عدت إلي كاشكايش ضاحية العاصمة البرتغالية و مصيفها علي ساحل الأطلنطي بعد 32 عاما من انتهاء أول عمل لي كدبلوماسي في الخارج. يقولون ان أول "بوَّست " مثل أول حب لا ينسي. و ها أنا ذَا أعود. لكن ناموس الكون التغير.

تلك الضاحية الهادئة تضاعف مساحتها عدة مرات، فلم أعد أتبين طريقي إلا بمعدات الإرشاد الإلكترونية. الأسعار التي كانت زهيدة أصبحت عالمية؛ فالمال الذي كنت أنفقه في أفخر الأماكن بلا حساب أصبح يخضع لتخطيط في بلد ارتفعت معيشة مواطنه سبع مرات في تلك الفترة.
كنت شابا أهزأ بالتساؤل حول الصحة، فلم يكن المرض أو الموت في الحسبان لرياضي قوي الجسد يمارس سباقات الماراثون و يتفوق في الإسكواش و التجديف، و جعل الجري عادة يوميا، و أفرط في الغذاء و السهر و الحميات القاسية كأسلوب حياة، لكني الأن أجني ثمار التفريط في آلام الظهر و تلك الأمراض الصغيرة التي تتوالي فتقعدني عن ممارسة الرياضة و تلجئني الي الدهانات و المسكنات بعد مشي ساعتين او أكثر، و أجنيها في حميات اعتاد عليها جسدي فلم يعد يستجيب حتي للتغذية الصحية أو المتقشفة كمية و نوعا. فالصحة سباق خاسر مع الزمن، و دورة الحياة الي انتهاء يوما ما حتي لو لم أصب بمرض عضال.

أذهب الي اماكن الذكريات الجميلة، فأجد إنها مجرد ذكريات ، أنتشي بها لسويعات لكني أعود الي واقع تغير الحال سنا و صحة و صحبة؛ فأين ذلك الشاب المتعطش للحياة المفعم بالنشاط الذي لا يعود لمنزله الا لنوم الليل أو قلة من ساعاته ! أين أصدقاءه الكثيرون، ربما أعطتهم الحياة احيانا و أخذت منهم فيما لا يعوض، مثلما حدث معه، ربما أصبح هامشيا في حياتهم حتي لو التقاهم، ربما تغيروا مثلما تغير بعدما عركتهم الحياة.

كنت شابا ألتذ بمباهج الحياة و متانة الصحة، و أصبحت مسنا أكثر سكينة و حكمة و أعمق فكرا و أنقي روحا و أفضل تواصلا، فأبدلت السعادة المادية بالروحية و النفسية، بعد أن حولت مشقة الرياضة الي مشقة ترويض النفس، و تعب مجاهدة الحياة الي راحة تقبل حكمتها و واقعها.
أعود الي البرتغال، فالناس فيها مازالوا علي أصالتهم؛ ذلك الأدب و اللطف و الاحترام و التفهم و الود و الرحمة و التواضع فيما يبدو بالرغم من عصر العولمة و الجموح و التعصب و التوحش في دول أخري، مازالت الفنون و الحرف القديمة حية، و مازال البلد صغيرا جميلا رومانسيا يجئ اليه مواطنو الشمال بحثا عن الحياة الوادعة و الجو الجميل و الشواطيء الدافئة و المعمار الأصيل المتناسق.مازال شعبا فقد امبراطورية واسعة في البرازيل و افريقيا لكنه حافظ علي ثراء ثقافته و تراثه و أسلوب حياته. و ما زالت البرتغال نقطة تلاقي لحضارات و ثقافات و شعوب تصارعت فيما بينها لكنها تألفت في بوتقة البرتغال المسالمة الهانئة، و وجد كل منها شيئا من نفسه ليسكن اليها و شيئا من غيره يتمتع به أو يتقبله.
الصحة تذهب، لكن الحكمة تجئ. العمر يتقدم، لكن النفس تصفو. الشباب  أصبح لغيرنا، لكننا نمتن لحياة أثرتنا و نتمناها لهم.

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

حادث أليم.. كلاب تنهش جسد أم حتى الموت

تغييرات طارئة في تشكيل الوداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

أحلام: زوجي تعرض لحادث وخضع إلى عملية جراحية

أحمد داش: دوري في مسلسل البرنس كان بيخنقني والناس سألتني هو أنت مدمن

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

AdvertisementS

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

بسبب ملابسها.. نيرمين الفقي تتعرض لانتقادات شديدة

هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

أخبار الرياضة| جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

أمطار غزيرة ورعدية .. بيان تفصيلي عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

محمد يوسف يعلن تشكيل جهازه المعاون بالبنك الأهلي

حوار| نجم الوداد السابق: موسيماني أثبت نجاح التجربة الأفريقية.. الرجاء تعرض للظلم أمام الزمالك.. وهذا النادي بطل القارة

في غضون 90 يوما من وقف النار.. اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا على خروج القوات الأجنبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن في 10 دقائق.. تعرف على قوة بطاريات ألتيوم المستخدمة في هامر الجديدة| فيديو وصور

وضعية السلطعون.. الكشف عن سيارة هامر الجديدة رسميًا بقدرات جبارة| فيديو وصور

في عيد ميلاد كيم كارداشيان.. عمرها الحقيقي وصور أثارت الجدل