السفير المصري بألمانيا: ندعو الناخبين للتمسك بحقوقهم.. ومن المبكر تقييم نسبة المشاركة

السفير المصري في ألمانيا :

نلتقي التصويت عبر البريد السريع لانتخابات مجلس النواب كورونا يتسبب في تأجيل عدد من فاعليات مصر في ألمانيا تأثر الحالة المزاجية للمصريين في ألمانيا وسط قيود فيروس كورونا



دعا السفير المصري في ألمانيا خالد جلال، المصريين بالداخل والخارج، بالتمسك بحقوقهم الدستورية والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف السفير - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين - أنه من المبكر تقييم نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الآن و لن نصل إلى التقييم النهائي إلا يوم الجمعة القادم وهو اليوم الثالث والأخير لتلقى الأصوات بالبريد السريع حسبما قررت الهيئة العليا للانتخابات.





وأوضح أن الناخبين قاموا بتسجيل أنفسهم إلكترونيا في قاعدة البيانات، ولهذا نحن نعلم بشكل تقريبي أعداد الناخبين الذي من المنتظر ارسال أصواتهم بالبريد السريع.





وأضاف جلال، أن ألمانيا بها قيود شديدة جدا فى الوقت الحالي بسبب زيادة أعداد انتشار الإصابة بفيروس كورونا، وهذا الأمر مزعج ليس بالنسبة للانتخابات فقط ولكن على المستوى الشخصي، فهذه الأوقات نواجه ضغوطا كبيرة، بسبب القيود الاجتماعية المفروضة بسبب جائحة كورونا أصبح الأفراد هنا لا يتزاورون أو يذهبون للمطاعم أو الفعاليات حرصا على التباعد الاجتماعي وتخوفا من الوباء وهو ما أثر بالفعل على المناخ العام والحالة المزاجية العامة لدى الأفراد وبطبيعة الحال يتأثر المصريون الذين يعيشون في ألمانيا بهذه الأوضاع الاستثنائية.





وحول حجم المشاركة في الانتخابات، قال السفير المصري لقد جرت العادة أن يكون هناك إعداد مسجلة ولكن في النهاية يكون اختيار الناخب في المشاركة هو اختيار شخصي كل ما نستطيع أن نفعله أن نناشد الناخب بالتمسك بحقوقه الدستورية ونقول له: "إن القانون يتيح لك ممارسة حقك في انتخاب من يمتلك والهيئة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة والسفارات المصرية في الخارج قاموا بتسيير العملية الانتخابية عن طريق التصويت البريدي حتى لا يضطر للناخب التوجه لمقر السفارة في ظل هذه الظروف وعوضا عن ذلك يقوم بالتصويت إلكترونيا وبريديا ونامل أن يحرص المواطنين على التصويت في الانتخابات سواء في الداخل أو الخارج.





وحول مدى تأثير الإغلاق والقيود المصاحبة للموجة الثانية من وباء كورونا ، على تحركات السفارة المصرية لاستعادة حركة السياحة والاستثمار واللقاءات مع الجانب الألماني، علق السفير المصري بالتأكيد الشهور الماضية لم نستقبل فيها زائرين رفيعي المستوى من الجانب الإلماني إلا عدد قليل، كما لم نستطع أن نوجه الدعوة لأى من المسئوليين الألمان للتوجه لمصر ، نظرا للقيود التى وضعتها الحكومة الألمانية على حركه السياحة والسفر.





وأعرب السفير المصري عن أسفه بظهور الموجة الثانية من وباء كوفيد ١٩ في ألمانيا وأوروبا، والتى تسببت في تأجيل انعقاد عدد من الفاعليات مثل معرض الخضر والفاكهة "فروت لوجستك" والتى كانت مصر تشارك فيه بقوة كأحد أكبر المعارض الزراعية الدولية وغيرها من الفاعليات.





وقال جلال، معلقا على الأوضاع الداخلية في مصر، إن الوضع في مصر مختلف عن أوروبا ولكن نحن محكومون بالوضع مع الشركاء في ألمانيا والاتحاد الأوروبي فنحن لا نعمل بمفردنا.





وأشار إلى أنه وبمتابعة الحديث الـخير للمستشارة الألمانية التى حثت فيه مواطنيها على البقاء بمنازلهم وعدم السفر إلا للضرورة يمكننا أن ندرك حاله التخوف والإغلاق في ألمانيا وأوروبا وأن الأمر بالفعل يتم التعامل معه بجدية شديدة مدفوعا للأسف بأعداد الوفيات واعداد المصابين الذي يزداد يوما بعد يوم.





وأعرب السفير المصري عن أمله في أن يكون هناك نهاية لهذا الوباء وتعود الأمور إلى طبيعتها.