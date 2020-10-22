نائب: مجلس الشيوخ يساعد فى تنقيح القوانين المعروضة عليه من البرلمان

قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة فى الحياة التشريعية فى مصر ، بإعتباره مجلس تخصصى به معينين وكفاءات فى كافة التخصصات المختلفة.





وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ يعتبر قناة تشريعية يساعد فى تنقيح القوانين المعروضة عليه من مجلس النواب، خاصة وأنه يضم صفوة من الخبراء والمتخصيين من الشخصيات المعينة من الرئيس بعكس مجلس النواب والذى يتشكل معظمه من النواب المنتخبين.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس الشيوخ يؤخذ رأيه فى الاتفاقيات التى تمس السيادة الوطنية ، وسيساعد فى عدم السماح لغرفة تشريعية واحدة بأن تنفرد بقرارها ، ولكن سيكون هناك رأي ثانٍ يقدم المشورة، ويصحح كل الأمور ممثل فى مجلس الشيوخ.



