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برلمان

نائب: مجلس الشيوخ يساعد فى تنقيح القوانين المعروضة عليه من البرلمان

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة فى الحياة التشريعية فى مصر ، بإعتباره مجلس تخصصى به معينين وكفاءات فى كافة التخصصات المختلفة.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ يعتبر قناة تشريعية يساعد فى تنقيح القوانين المعروضة عليه من مجلس النواب، خاصة وأنه يضم صفوة من الخبراء والمتخصيين من الشخصيات المعينة من الرئيس بعكس مجلس النواب والذى يتشكل معظمه من النواب المنتخبين.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس الشيوخ يؤخذ رأيه فى الاتفاقيات التى تمس السيادة الوطنية ، وسيساعد فى عدم السماح لغرفة تشريعية واحدة بأن تنفرد بقرارها ، ولكن سيكون هناك رأي ثانٍ يقدم المشورة، ويصحح كل الأمور ممثل فى مجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.

وأكد "عبد الوهاب"، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.

وشهدت جلسة الأحد الماضى ، الأحد، أداء اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.

وانطلقت الأحد الماضى أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.

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