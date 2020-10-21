طاقة البرلمان: مصر وصلت للعالمية بعد إنجازها لمحطة كهرباء"غياضة"

وجه النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تحية قلبية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع القيادات والعاملين بالوزارة ورؤساء الشركات والهيئات التابعة للوزارة لنجاحهم الكبير والاخترافى فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مايتعلق من مشروعات قومية كبرى داخل هذا القطاع الاقتصادى الواعد.





وقال " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ان قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية المصرية ، مؤكدا ان أكبر دليل على ذلك حرص الرئيس السيسى بنفسه على التفاوض مع كبريات الشركات العالمية للمشاركة مع مصر فى انجاز المشروعات الكبرى.





مشيدا بالإنجاز الكبير الذى حققته مصر فى مشروع محطة كهرباء غياضة العملاقة بمحافظة بنى سويف والذى يعد واحدا من أهم أكبر المحطات على مستوى العالم والتى تعد من أكبر ثلاث محطات جرى إنشاؤها في مصر.





وأكد النائب طلعت السويدى ان هذه المحطة جاءت نتاجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، بالاشتراك مع شركة سيمنز الألمانية وتحالفها " شركة السويدى" مشيرا الى ان هذه المحطة تعمل بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالميًا في الوقت الحالي، فهي الأحدث من نوعها عالميًا، بنسبة كفاءة 62% (أقل معدل استهلاك وقود للكيلووات)، ويستخدم بها تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء ، وتم تنفيذها في وقت قياسى وغير مسبوق عالميا وبمواصفات عالمية حيث تم تنفيذها فى حوالي 30 شهرا غير شامل فترات تجارب التشغيل وهو معدل تنفيذ قياسي عالمي بالإضافة إلى أن المشروع تم تنفيذه في 42 مليون ساعة عمل تقريبا "آمنة بدون إصابات أو خسائر".





وقال النائب طلعت السويدى ان قوة العمالة القصوى المباشرة داخل هذا المشروع 6400 عامل، منهم 95% مصريين و75% منهم من أبناء بني سويف بخلاف 5% أجانب وعددهم 35 جنسية فضلا عن مشاركة 26 مقاولا من الباطن في التنفيذ.





وأوضح النائب طلعت السويدى ان المشروع يتكون من 4 بلوك "دورة مركبة" وكل دورة تنتج 1200 ميجا وات، ليصل إجمالى ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات، وكل بلوك عبارة 2 توربينة غازية و2 غلاية استعادة طاقة وتوربينة بخارية وتنقسم المحطة إلى ثلاثة مدرجات، تبدأ بالمنطقة الرئيسية التى توجد بها التوربينات، ثم المنطقة الوسطى مرورًا بالمنطقة المطلة على النيل ، مؤكدا ان محطة كهرباء بنى سويف تسهم بنحو 20% من إجمالى الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء وتعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%.