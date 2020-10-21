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تعليم

بعد فتح باب القبول بجامعة الملك سلمان.. ننشر جدول التقديم وإعلان النتائج

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:51 م
جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان
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نهلة الشربيني
قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إنه تم الإعلان عن فتح باب القبول يوم الأربعاء  ٢١ أكتوبر من خلال الفيس بوك وبوابة جنوب سيناء وصفحة الجامعة ووسائل الإعلام والتواصل الأخرى.

وننشر لكم جدول التقديم للالتحاق بالجامعة:

١- يتم الإعلان عن فتح باب القبول يوم الأربعاء  ٢١ أكتوبر من خلال الفيس بوك وبوابة جنوب سيناء وصفحة الجامعة ووسائل الإعلام والتواصل الأخرى.

٢- يتم التقدم يوم الأحد ٢٥ أكتوبر إلى الثلاثاء ٢٧ أكتوبر بطلبات التقدم الورقية لتلافي مشاكل نظام التقدم بفرعي الجامعة براس سدر وشرم الشيخ متضمنا المعلومات بيانات الطالب الشخصية ويمكن للطالب دفع رسوم التسجيل والاختبارات بمقر الجامعة خدمة البنك الأهلي بنفس نظام الرسوم السابق.

٣- يتم التركيز على البرامج خارج القطاع الطبي مع إضافة الإعلان السابق عن المنح والذي يركز على المجالات ذات الأعداد القليلة.

٤- يوم الأربعاء ٢٨ أكتوبر يتم إعداد قاعدة بيانات بأسماء الطلاب وإرسالها للقائمين على الاختبارات الإلكترونية للقبول.

٥- يتم إجراء اختبارات القبول يومي الخميس ٢٩ أكتوبر والجمعة ٣٠ أكتوبر وكذلك اختبار التفكير النقدي يوم ٣١ أكتوبر.

٦- يتم إعلان النتائج يوم ١ نوفمبر 

٧- يتم استيفاء الأوراق والكشف الطبي وسداد ٢٥% من رسوم داخل مقر الجامعة بدءا من يوم الاثنين ٢ نوفمبر وحتى الخميس ٥ نوفمبر.

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