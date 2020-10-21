محافظ البحيرة: انتهينا من الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس النواب

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن الإنتهاء من كافة الإستعدادات الأزمة لإستقبال إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والمقرر إنعقادها يومي ٢٤-٢٥ /٢٠٢٠/١٠ .

أكد محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية ورفع درجة الإستعداد وإنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين، وكذا أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الإنتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة

أوضح هشام آمنة، أن جميع الوحدات المحلية قامت برفع درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة حيث تتم اعمال التجهيز بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم اماكن الدخول والخروج بكافة المقرات الانتخابية للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه و بالمقرات الإنتخابية مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها .

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل وحدة محلية للعمل على مدار ٢٤ ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة مع المرور المستمر لمتابعة الشوارع المؤدية للمقار الإنتخابية ورفع كافة الإشغالات بها، حفاظًا على السيولة المرورية.

ويذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ ٤مليون و١٢ ألف و٣٣٨ ناخب وإجمالي عدد المراکز الإنتخابية ٦٥٣ لجنة وعدد الدوائر ٩ واللجان الفرعية ١٢٩٦ لجنة .





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