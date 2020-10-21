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حوادث

28 أكتوبر .. نظر دعوي ضد الفنان احمد فلوكس تطالبه بتعويض 10 ملايين جنيه

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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رامي المهدي
تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 28 اكتوبر القادم الدعوي رقم 2424 لسنة 2020 تعويضات اقتصادية والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن نيللى الشرقاوى ضد الفنان احمد فلوكس للمطالبة بتعويض ١٠  ملايين جنيه.

وترجع وقائع الدعوى إلى اثناء الاعلان عن حفلة الفنان المغربى سعد لمجرد بالقاهرة تمت المناشدة من المدعية واخرين متضامنين معها لمنع اقامة الحفلة استنادا إلى سبق وجود اتهامات للفنان المغربى بجرائم اغتصاب وتحرش وبذات الوقت رحب الفنان احمد فلوكس بحضور الفنان المغربى وتعدى بالفاظ خارجة ضد المدعية طاعنًا فى شرفها وعرضها دفاعا عن حضور الفنان سعد لمجرد للقاهرة .

وتضمنت الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس انه بتاريخ 15 اكتوبر الجاري نشر المدعي عليه منشور علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأسم الحساب منشور ترحيب ودعم للمطرب المغربي سعد لمجرد مرحبًا به ، وعاتبت الشاكية الفنان احمد فلوكس وكان رد الفنان عليها بعبارات بذيئة مما دعا كل المتابعين لصفحة المدعي علية علي موقع التواصل الاجتماعي الي سب وشتم والتنمر علي المدعية بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها امام عدالة المحكمة وتم الخوض في عرض وشرف المدعية وكل ذلك بسبب المدعي علية لانة بمجرد الرد علي تعليق المدعية فتح باب السب والشتم والتنمر لكل متابعين صفحتة الذي يقترب من تسعمائة وتسعون الف متابع دون رحمة وبدون اي اعتبار ان المدعية مواطنة مصرية غيورة علي بنات بلدها فكان الجزاء السب والشتم والتنمر من عدد كبير من المتابعين المصريين والعرب وتم تحرير محضر بإثبات الحالة قيد تحت رقم 9604 لسنة 2020 إداري العجوزة .

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