خط شحن مباشر من جبل علي بالإمارات إلى ميناء حيفا الإسرائيلي| تفاصيل





قالت شركة الشحن الإسرائيلية "زيم"، اليوم الأربعاء، إنها ستقدم خدمة مباشرة لميناء جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وقالت زيم إن خطها سينقل الشحنات من جبل علي إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط والعكس ويتيح خدمة من إسرائيل وشرق البحر المتوسط للإمارات.





تجدر الإشارة إلى أن كينون هولدنجز تمتلك حصة 32% في زيم.والإمارات منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات.





وفي هذا السياق، قال نائب للرئيس التنفيذي في زيم "راني بن يهودا" إن الخدمة المباشرة الجديدة من وإلى الإمارات ستقود لنمو مستقبلي "فضلا عن زيادة أخرى لمدى محفظة خدماتنا".





وكان وفد إماراتي في إسرائيل، وقع مجموعة من الاتفاقيات تشمل الطيران والتأشيرات، وذلك في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد الخليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات الشهر الماضي.