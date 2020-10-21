فرصة لأصحاب المشروعات.. وزيرة الصناعة: الدولة تهدف لإنشاء مجمعات صناعية كاملة المرافق

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية كاملة المرافق والوحدات، مشيرة إلى أنه سيكون بها منطقة خدمات ومكان للبنك وكافتيريات.





وأضافت "نيفين" خلال مؤتمر صحفى لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، أنه سيتم إقامة معارض لتسويق منتجات فى حالة الإنشاء، موضحة أنه تم تخصيص قطاعات معينة لتلك المنتجات، بحيث يتم تيسير على صاحب تلك المنتجات.





وتابعت أن دراسة الجدوى حصل به الكثير من التبسيط، بحيث يكون أى صاحب باستطاعته استيفاء كل البيانات الموجودة، لافتة إلى أنه تم البدء فى طرح تلك المجمعات يوم 13-10 وسيكون نهاية شراء تلك الكراسات يوم 2-11، وخلال تلك الفترة سيكون باستطاعتهم طرح التساؤلات المطلوبة، حيث أنها بسيطة جدا.





وأكدت أنه سيكون متاح الذى يرغب فى أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات، ولو هناك مشروعات تستلزم أكثر من 8 وحدات وذات جدوى على سبيل الاستثناء من الممكن الموافقة عليها.



