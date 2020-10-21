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ثقافة

وصلت العالمية.. قصة نجاح وحدة المستنسخات الأثرية المصرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:41 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
تاريخ مصر القديم لا ينضب ولا يقارن عالميا، أحلام تراود سائحي العالم لرؤية الآثار المصرية، بلى طالت رؤساء و ملوك وقادة الدول ، ومشاهير السياسة و الفن ونجوم المجتمع ، تاريخ عريق يحمل كنوز لا يمكن تكرارها.

فكر جديد ابتكر بيد أبناء مصر لترويج حضارتنا، عبر إنشاء وحدة استنساخ الآثار المصرية موثقة من المجلس الاعلي للاثار ، تحاكي النماذج الأثرية الأصلية ، لتجذب عقول سائحى العالم وفتح شهية السفر لديهم لمشاهدة القطع الأصلية على أرض مصر .

وفى إطار ذلك يروى لنا ، الدكتور عمرو الطيبي رئيس وحدة انتاج النماذج الأثرية بوزارة السياحة والآثار ، أخر تطورات العمل بوحدة المستنسخات فى السطور التالية . 

قال الدكتور عمرو الطيبي رئيس وحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة السياحة والآثار،أن العمل بالوحدة لم يتوقف نهائيا على خلفية تداعيات فيروس كورونا ، ولكن تأثرت مبيعاتها فى الخارج ولكننا وجدنا حلول بديلة لتعويض تلك الخسارة عبر العمل بالسوق المحلي أبرزها وزارة التعليم العالي وجامعة السادات و وزارة الاتصالات لإنتاج النماذج المستنسخة .

أوضح الطيبي فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه تم تأسيس وحدة النماذج الاثرية فى 2011 ، وحققنا نجاح فى أصعب الظروف فى مصر وخارجها ، وفى 2018 شاركنا فى معرض ايطالي زارنا أكثر من 100 ألف زائر ليستمتعوا برؤية المستنسخات المصرية ، مؤكدة ان المستنسخات المعروضة بالخارج تعد حافز لزيارة تاريخنا وآثارنا فى مصر .

لفت أن العام الماضي حققنا مبيعات بقيمة 8 مليون جنيه ، و لكن عقب تداعيات كورونا تأثرنا ، ولكننا نستثمر تلك الفترة بزيادة اعداد "قوالب استنساخ الآثار" ، فى ظل عدم وجود ضغوط طلبات من النسخ الاثرية ، بالإضافة الى تجهيز مصنع المستنسخات الأثرية الذى سيكون الاول من نوعه فى مصر .

أشار رئيس وحدة انتاج النماذج الأثرية بوزارة السياحة والآثار ، إلى أن صناعة المستنسخات الأثرية استحوذت عليها الصين سابقا ، حيث ضخت مايقارب 10 مليار جنيه مصري منتجات تحت بند نماذج و مستنسخات وهدايا تذكارية فى مصر .

تابع حديثه قائلا : ان سوق النماذج الأثرية ، لايتوقف على مصر فقط إنما يصل لكافة السائحين الزائرين لنا ، مشيرا الى ان لدينا عدد كبير من المتاحف فى العالم ، يزوره ملايين السائحين أبرزهم متحف اللوفر والذى يحتوي على قسم كبير من الاثار المصرية ، ومتحف المتروبوليتان بأمريكا ، و متحف برلين و المتحف البريطانى ، ومن كان يعمل به فى ضخ المستنسخات الأثرية هى الصين .

ووصف ان حجم التبادل التجاري للمستنسخات الأثرية يصل الى أرقام ضخمة تقدر بالمليارات ، مشيرا الى أنه جارى التفاوض مع احدى الشركات الايطالية المتخصصة فى تكنولوجيا لعرض "اجومنيتد ريالتى" عبارة عن نظارات يستخدمها الزوار لتحاكي تاريخ القطع الأثرية المصرية لتروج للسياحة المصرية فى المعارض الخارجية .

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