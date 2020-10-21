AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الصحة الإسرائيلي للوزراء: تصرفوا بمسؤولية منعا للذهاب إلى إغلاق ثالث

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:43 م
وزير الصحة الإسرائيلي
وزير الصحة الإسرائيلي يطالب الوزراء بالتصرف بمسؤولية
Advertisements
سمر صالح
طلب وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم الأربعاء من جميع وزراء الحكومة التصرف بمسؤولية وحكمة بعيدا عن الشعبوية.
 
وقال إدلشتاين وفق القناة 7 العبرية، "من أجل الصحة العامة والاقتصاد الإسرائيلي، على الجميع التعلم من درس الخروج السريع من الإغلاق الأول، لتجنب الذهاب إلى إغلاق ثالث يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد".

ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا "كابينت كورونا"، اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع بعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الخروج من الإغلاق وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من تخفيف القيود، ولبحث افتتاح المدارس في اعقاب الخلاف بين وزارات الصحة والتعليم والمالية مساء أمس.

وأجلت جلسة الكابينت يوم أمس الثلاثاء بسبب الخلاف بين الوزارات الحكومية حول إستراتيجية الخروج التدريجي من الإغلاق ورفع القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا، في حين أن وزارة الصحة تعتقد انه يمكن استئناف الدراسة في الصفوف الأولى وحتى الرابعة الابتدائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب تفشي كورونا.. الكابنيت يناقش فرض طوق على إسرائيل خلال الأعياد اليهودية

تيلي ديسكو.. برلين تكسر كل الحواجز في أزمة كورونا للتسلية

نتنياهو: الإغلاق العام قد يستمر لعام كامل

وزير الصحة الإسرائيلي يعلن تمديد الإغلاق العام في البلاد

كابينت كورونا يتخذ قرارات جديدة بخصوص الإغلاق في إسرائيل

إسرائيل تسجل 1165 إصابة كورونا جديدة والكابينت يبحث عودة المدارس

ترشيحاتنا

تفاصيل محاولة إجبار طالبة على الحجاب في مدرسة بالشرقية.. الأب يحرر شكوى.. والمدير: زي مدرستنا ليس به غطاء للرأس

بشرى سارة.. وزير المالية يعلن زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50%

خناقة ستات.. مضيفة تتلقى صفعة من إحدى الراكبات.. شاهد

هل شرود الذهن فى الصلاة يبطلها؟ مستشار المفتي يجيب

بسمة تشارك متابعيها لحظات تعطل سيارتها في وسط الطريق

وزير المالية يعلن زيادة حافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات للمعلمين

AdvertisementS

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

رئيس الوزراء : تحسين أجور المعلمين .. وإصدار القانون خلال شهرين

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

ننشر تفاصيل الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين تنفيذا لتعليمات الرئيس

بعد أنباء عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. تعرف على موقف مباراة الأهلي والوداد

شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

أزمة في المنتخب.. المعسكر القادم هو الأخير لـ أحمد فتحي بسبب محمد صلاح

أسوان يقرر توجيه الشكر إلى أحمد كشرى

أخبار الرياضة| جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة.. نجمات تعرضن للانتقادات بسبب إطلالات جريئة

اشترط تأجيل لقاء الأهلي والوداد.. ميدو: تحية للزمالك فالناحية الإنسانية أهم من أي بطولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة.. نجمات تعرضن للانتقادات بسبب إطلالات جريئة

سيارة تجعلك سعيدًا.. حصلت على لقب الأكثر إرضاءً للسائقين| فيديو

شحن في 10 دقائق.. تعرف على قوة بطاريات ألتيوم المستخدمة في هامر الجديدة| فيديو وصور