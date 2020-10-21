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وزير المالية يعلن زيادة حافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات للمعلمين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:46 م
الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيكون هناك زيادة 25% فى المكافأة التي تصرف للامتحانات بقيمة زيادة ما بين 50 إلى 155 جنيها شهريًا.


وأضاف "معيط" خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، أنه سيتم زيادة حوافز الإدارة المدرسية ويستفيد منها 110 وكلاء مدرسة ومعهد بتكلفة  5 مليارات و311 مليون جنيه. 


وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالنظر في رفع وتحسين أجور العاملين والموظفين بقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى أنه تم العمل علي ذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية. 


وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، أنه كان يجب العمل على هذا الملف بصورة مشتركة للوصول الي الحل الأمثل، وانه سيتم ارسال الطلب الي البرلمان لاعتماده كنص قانون خلال شهرين، أي سيجري تطبيقه اعتبارًا من يناير 2021 تقريبًا. 


وأضاف أنه جار تطبيق هذا القانون، بينما فيما يتعلق بالصناعة، فتم عمل مجمعات صناعية مختلفة موجودة في 12 محافظة، وهي 13 تجمعًا صناعيًا مختلفًا، يقدم كل التسهيلات للشباب والصناع، وفرص عمل جديدة وهو الهدف الأساسي منها. 

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