أخبار التوك شو..تحذير من الطقس..ورسائل قوية للحكومة..ومفاجأة عن حوافز المعلمين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد أبرزها خلال التقرير الآتي:









قال مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة صناع الخير، إن هناك اهتمامها كبيرا من قبل الدولة بالمنتجات اليدوية والتراثية، وأصبح لتلك الصناعة حيز كبير في الفترة الحالية، لافتا إلى ان وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد اليدوي.

وتابع مصطفى زمزم، ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم تدريب العاملين بالمصنع وتجهيزه، ويحتوي المصنع على 84 فتاة وعامل بقرية دار السلام، لافتا الي ان المؤسسة تهدف الي تحويل تلك القرية الي قرية كاملة لصناعة السجاد اليدوي.

وأوضح ان قرية دار السلام تمتاز بصناعة السجاد اليدوي، وخاصة من السجاد الحرير، وهناك خامات اخرى من السجاد سواء قطن او صوف او المزج بينهم، وان هناك خطة للتصدير للخارج خلال 6 أشهر.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية بداية من الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم وبالفعل بدأت حالة من عدم الاستقرار من أمس على شمال البلاد، ومن المتوقع أن تسقط أمطار اليوم على الإسكندرية والسلوم وكفى الشيخ وسيدى براني.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تتأثر أكثر كفر الشيخ والبحيرة بالأمطار اليوم، منوهة أن الأمطار من متوسطة الغزيرة على السواحل الشمالية وبداية من الغد ستكون أمطار رعدية.

وفي يومي الجمعة والسبت والأحد ستزيد نسبة الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة، والصعيد بها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة.





أ كد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ان المحافظة مصيف عالمي يتوافد عليه مصريون وأجانب كل عام في مختلف الفصول.

وتابع اللواء محمد الشريف، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة قامت بوضع صخور جديدة و"بلوكات" في البحر من جهة قلعة قايتباي لحمايتها من النحر، معقبًا: "القلعة كانت في خطر كبير"، وذلك في ظل الظروف المناخية والتغيرات البيئية التي نشهدها في الفترة الاخيرة، مما تؤثر بشكل كبير على البحر والشواطئ.

واضاف محافظ الإسكندرية، ان حماية الشواطئ واحدة من اهم الأشياء التي تقوم بها المحافظة، لافتا الي ان تم صرف ما يقرب من 525 مليون جنيه لحماية الشواطئ في الإسكندرية، وتم التنسيق مع إدارة حماية الشواطئ لتنزيل كل الصخور والمصدات في البحر لإتاحة رؤية البحر بالنسبة للمواطنين.





غنى الفنان حسن ابو الروس، اغنية للفنانة إسعاد يونس، وهي "انا احب الصبح افطر زلوط واتغدى الضهر يا ناس زلوط، والصحة يدوب كده مظبوط".

وتابع الفنان حسن أبو الروس، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، مازحا: "انا مش اول مرة اقابلك"، موضحا انه قابل الفنانة اسعاد يونس وهو صغير في مسرحية "باللو".

وذكر ان الفنانة إسعاد يونس موهبة كوميديان بالفعل والفطرة، وقادرة على فعل كل شئ من تمثيل لغناء لضحك ورقص والقاء افيهات وهكذا، وهذا ما يتمنى ان يكون لديه الممثل الكوميديان من مهارات، الي جانب ان يحبه الناس ويكون قريبا منهم.





قال الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، إن القمة الثلاثية بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكدت على أهمية توطيد التعاون بين الدول الثلاث مصر واليونان و فى مجال الطاقة.

وأشار الرئيس القبرصي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك عقب القمة الثلاثية في نيقوسيا، إلى أن الممارسات التركية غير القانونية تهدد الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط، مضيفًا هدفنا تحقيق الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط.

وأكد أن اتفاقيه ترسيم الحدود تأتي وفقا لاتفاق قانون البحار وعلى تركيا أن تتوقف نهائيا عن تلك الممارسات، مؤكدا أهمية الدور الذى تقوم به الدول الثلاث لمكافحة الهجرة غير الشرعية.





قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزار اليونان، إن القمة بين كلا من مصر واليونان وقبرص هو نموذج للتفاهم بين الشعوب الثلاثة المتجاورة، وان لدى الدول الثلاث مسيرة مشتركة، ولديهم بوصلة واتجاه يعتمد على القانون الدولي والسلام في هذه المنطقة المضطربة.

وكشف كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس القبرصي الرئيس المصري عقب القمة الثلاثية، عن تطورات في الاجتماع الاخير للدول الثلاث في القاهرة العام الماضي لم تكن جيدة للاسف، وحدث فيها تطورات ليست مفرحة، وان العالم كله يتصدى الجائحة كبيرة وهي تفشي فيروس كورونا.









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة بين مصر واليونان وقبرص أشادت بالجهود المصرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنها استضافت أكثر من 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات المتاحة للمصريين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أنه يتم وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من سواحل مصر منذ عام 2016، اعتمادا على قدراتها الذاتية وانطلاقا من مسئولياتها الأخلاقية.

وتابع أن مصر لم تلجأ فى أى مرحلة لاستغلال تلك المسألة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية.

وأعرب الرئيس السيسي للرئيس القبرصي ورئيس وزارة اليونان على المحادثات البناءة التى جرت اليوم، حيث أنه يتطلع إلى الاجتماع العام القادم فى الجمهورية اليونانية.





وجه وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه للمعلمين فى العملية التعليمية، مؤكدًا أن المعلم هو عصب العملية التعليمية فى الحاضر والماضى والمستقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك بينه وبين رئيس الوزراء ووزير المالية: "نحاول ان نحسن قدر الامكان من مستوى المعلم لأنه اهم عنصر فى العلمية التعليمية مهما طورنا من المناهج".

وتابع طارق شوقى " نشكر الرئيس السيسى على دعمه للملعملين".

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا مشترك لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزراء التعليم والمالية والصناعة.





قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التوجيه الرئاسي صدر فى 16 سبتمبر للعمل على حزمة تساعد على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بالعمل مع وزارة التربية والتعليم فى مجموعة جديدة من العناصر.

وأضاف "معيط" خلال مؤتمر صحفى لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، أن العنصر الأول هو خاص بزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50%، والتى سيستفيد منها 1.4 مليون معلم، موضحا أن المكافأة تتراوح من 75 إلى 180 جنيها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالنظر في رفع وتحسين أجور العاملين والموظفين بقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى أنه تم العمل علي ذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية.





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري في فترة صعبة يعاني في العالم كله من تداعيات فيروس كورونا، ولكن الدولة طبقا لآخر إفادات من أكبر مؤسسات نقدية مثل البنك الدولي فهي تشيد بالاقتصاد المصري، وتؤكد قدرته ومتانته في عبور تلك الأزمة أو الاستمرار في النمو الإيجابي.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، أن جزءا كبيرا من هذا الاستمرار، هو اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة، والالتزام بشكل أكبر، لافتا إلي أن هناك عودة ارتفاع في أرقام المصابين بكورونا في كل الدول المجاورة والكبرى والمتقدمة.

وطلب من كل المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبا: "الموضوع مجرد بنلبس الكمامة وإحنا بنتحرك للتخفيف من حدة انتقال المرض"، منوها إلي أن "مش عايزين كحكومة أننا نبدأ مرة أخرى في إجراءات مؤثرة على "اكل عيشنا" واقتصادنا، ولذلك يجب ان نتبع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".





قالت وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، إنه تم طرح 7 مجمعات صناعية فى الإسكندرية والغربية والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر وبني سويف والمنيا، لافتة إلى أن مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق وسيكون بها مباني ادارية ومباني للبنوك والوحدات تتراوح فى مساحتها من 48 مترا حتى 792 مترا.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن تتمتع المجمعات الصناعية بالمحافظات السبعة بمنطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا. وكافة الوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية أو خرسانية ولها واجهات معمارية حديثة.

وتابعت أنه يمكن الحصول على كراسات الشروط الخاصة بهذه الوحدات مقابل رسوم مخفضة تتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه فقط دون أية تكاليف إضافية ويمكن الحصول على كراسة الشروط اليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.



