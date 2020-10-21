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شاهد.. رانيا عاطف تؤسس منصة لدعم المشروعات الناشئة للسيدات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:04 م
المشروعات الناشئة
المشروعات الناشئة للسيدات
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ريهام فيكتور
قالت رانيا عاطف، مؤسسة منصة لدعم المشروعات الناشئة للسيدات، إن فكرة المؤسسة بدأت بسبب احتياجها الشخصى للبدء فى مشروع ولكن مرحلة التسويق له كانت باهظة جدًا .

وأضافت رانيا عاطف ، خلال حوارها ببرنامج انبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن اى طريقة اوو وسيلة للتمويل سواء الاعلانات الممولة اوغيره  يفوق امكانيات أى مشروع ناشئ .

وأشارت  مؤسسة منصة لدعم المشروعات الناشئة للسيدات، إلى أنها فكرت فى بناء منصة لعرض شغل أى مشروع أو منشأ جديد ، منوهة إلى أن أى مشروع هاند ميد تم نشره من خلال المؤسسة فاق كل التوقعات .

وتابعت أن المؤسسة بدأت تكبر بشكل واضح، بسبب كافة المجالات المتنوعة التى تقوم بها سيدات مصر ، لافتة إلى أن هناك مشاريع مختلفة عديدة ولكن كانت تحتاج إلى تسويق محترم يليق بفنها وإبداعها .

وأكدت أن هناك سيدات تقوم بعمل مأكولات منلية للبيع أو مفروشات واكسسوارات ، وبسبب تعدد المواهب والمجالات أدى ذلك لزيادة رزقهم .

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