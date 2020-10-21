شاهد.. رانيا عاطف تؤسس منصة لدعم المشروعات الناشئة للسيدات

قالت رانيا عاطف، مؤسسة منصة لدعم المشروعات الناشئة للسيدات، إن فكرة المؤسسة بدأت بسبب احتياجها الشخصى للبدء فى مشروع ولكن مرحلة التسويق له كانت باهظة جدًا .





وأضافت رانيا عاطف ، خلال حوارها ببرنامج انبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن اى طريقة اوو وسيلة للتمويل سواء الاعلانات الممولة اوغيره يفوق امكانيات أى مشروع ناشئ .





وأشارت مؤسسة منصة لدعم المشروعات الناشئة للسيدات، إلى أنها فكرت فى بناء منصة لعرض شغل أى مشروع أو منشأ جديد ، منوهة إلى أن أى مشروع هاند ميد تم نشره من خلال المؤسسة فاق كل التوقعات .





وتابعت أن المؤسسة بدأت تكبر بشكل واضح، بسبب كافة المجالات المتنوعة التى تقوم بها سيدات مصر ، لافتة إلى أن هناك مشاريع مختلفة عديدة ولكن كانت تحتاج إلى تسويق محترم يليق بفنها وإبداعها .



