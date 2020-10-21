مدير إدارة سوهاج التعليمية يوقع خصم 3 أيام على أمين التوريدات لتأخره بتسليم الكتب لتلاميذ إحدى المدارس الإبتدائية

أكد أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية، إنه تم توقيع الجزاء على أمين التوريدات ومسؤول تسليم الكتب المدرسية في مدرسة السادات الإبتدائية المُشتركة، بخصم 3 أيام من للتأخر في تسليم الكتب لتلاميذ المدرسة حتى الآن.

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية لمدير إدارة سوهاج التعليمية، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل والعملية التعليمية بالمدرسة، برفقة محمد علي عبد الجواد، عضو المتابعة وتقويم الأداء بإدارة سوهاج التعليمية.

وطالب "تمام" بتنسيق حجرة المصادر تنسيقًا جيدًا والمكتبات وتطهير وتعقيم دورات المياه، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة عدوى فيروس كورونا المُستجد، مُشددًا على توزيع الطلاب على الفصول بما يُنفذ إجراء التباعد الجسدي لتلاشي تفشي العدوى بين التلاميذ.

كما جرى تكليف مديري المدارس بمتابعة تشكيل اللجان الخاصة بالمسعف الصحي، والتوعية الصحية داخل المدارس، ولجنة البيئة والسكان، ومتابعة حالات الغياب والانقطاع عن المدرسة لأي سبب وتوقيع الجزاء اللازم على الطفل في حال تجاوز أيام غيابه غير المسموح به.





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ومن الجدير بالذكر أن القائمون على العملية التعليمية في مدرسة جزيرة طما للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طما التعليمية بالمركز شمالي محافظة سوهاج، قد أعدوا حفلًا لاستقبال التلاميذ المُلتحقين بالصف الأول الإبتدائي، لكسر حاجز الخوف بينهم وبين المدرسة.



جاء ذلك باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا المُستجد.



وقالت عزة أحمد العاطل، مدير المدرسة، إن أول يوم لتلاميذ الصف الأول الابتدائي هو يوم يُذكر في ذهنهم طيلة حياتهم، مُضيفة أن إدارة المدرسة وجميع العاملين بها حرصوا على أن يعدوا لهم يوما مُميزًا وأن يكون استقبالهم بطريقة مُميزة وتتناسب مع أعمارهم لكي يظل ذكرى تُسعدهم كلما خطرت ببالهم، حيث تم تجهيز مجموعة من الألعاب لاستقبالهم بها عند باب المدرسة وتوزيع البالونات الملونة عليهم.