AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدير إدارة سوهاج التعليمية يوقع خصم 3 أيام على أمين التوريدات لتأخره بتسليم الكتب لتلاميذ إحدى المدارس الإبتدائية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:20 م
إدارة سوهاج التعليمية
إدارة سوهاج التعليمية
Advertisements
أنغام الجنايني

أكد أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية، إنه تم توقيع الجزاء على أمين التوريدات ومسؤول تسليم الكتب المدرسية في مدرسة السادات الإبتدائية المُشتركة، بخصم 3 أيام من للتأخر في تسليم الكتب لتلاميذ المدرسة حتى الآن.

 

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية لمدير إدارة سوهاج التعليمية، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل والعملية التعليمية بالمدرسة، برفقة محمد علي عبد الجواد، عضو المتابعة وتقويم الأداء بإدارة سوهاج التعليمية.

 

وطالب "تمام" بتنسيق حجرة المصادر تنسيقًا جيدًا والمكتبات وتطهير وتعقيم دورات المياه، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة عدوى فيروس كورونا المُستجد، مُشددًا على توزيع الطلاب على الفصول بما يُنفذ إجراء التباعد الجسدي لتلاشي تفشي العدوى بين التلاميذ.

 

كما جرى تكليف مديري المدارس بمتابعة تشكيل اللجان الخاصة بالمسعف الصحي، والتوعية الصحية داخل المدارس، ولجنة البيئة والسكان، ومتابعة حالات الغياب والانقطاع عن المدرسة لأي سبب وتوقيع الجزاء اللازم على الطفل في حال تجاوز أيام غيابه غير المسموح به.


فقد العادات المتوارثة يهدد الأجيال الجديدة.. شاب يعتدي على نجل عمومته في سوهاج

 

ومن الجدير بالذكر أن القائمون على العملية التعليمية في مدرسة جزيرة طما للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طما التعليمية بالمركز شمالي محافظة سوهاج، قد أعدوا حفلًا لاستقبال التلاميذ المُلتحقين بالصف الأول الإبتدائي، لكسر حاجز الخوف بينهم وبين المدرسة.


جاء ذلك باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا المُستجد.


وقالت عزة أحمد العاطل، مدير المدرسة، إن أول يوم لتلاميذ الصف الأول الابتدائي هو يوم يُذكر في ذهنهم طيلة حياتهم، مُضيفة أن إدارة المدرسة وجميع العاملين بها حرصوا على أن يعدوا لهم يوما مُميزًا وأن يكون استقبالهم بطريقة مُميزة وتتناسب مع أعمارهم لكي يظل ذكرى تُسعدهم كلما خطرت ببالهم، حيث تم تجهيز مجموعة من الألعاب لاستقبالهم بها عند باب المدرسة وتوزيع البالونات الملونة عليهم.

مدير إدارة سوهاج التعليمية يوقع خصم 3 أيام على أمين التوريدات لتأخره بتسليم الكتب لتلاميذ إحدى المدارس الإبتدائية
مدير إدارة سوهاج التعليمية يوقع خصم 3 أيام على أمين التوريدات لتأخره بتسليم الكتب لتلاميذ إحدى المدارس الإبتدائية
مدير إدارة سوهاج التعليمية يوقع خصم 3 أيام على أمين التوريدات لتأخره بتسليم الكتب لتلاميذ إحدى المدارس الإبتدائية
مدير إدارة سوهاج التعليمية يوقع خصم 3 أيام على أمين التوريدات لتأخره بتسليم الكتب لتلاميذ إحدى المدارس الإبتدائية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدارة سوهاج التعليمية تكرم الطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية

وزير التعليم يدلي بتصريحات جديدة قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. شوقي : عاملين حساب طلابنا اللي ماعندهمش إنترنت السنة دي.. سنمنح الطلاب جدولا للأبحاث والواجبات المطلوبة.. واللي هياخد دروس مايرجعش يشتكي

1138 فصلا دراسيا تدخل الخدمة لاستقبال مليون و650 طالبا بالشرقية

لكسر حاجز الخوف.. إدارة "جزيرة طما" تستقبل تلاميذ الصف الأول الابتدائي بالبالونات الملونة

مرور مكثف على المدارس بالبحيرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

تزوجت 72 يوما وأنجبت ابنتها من أم بديلة.. معلومات صادمة عن كيم كارداشيان

أحمد شوبير: حسام عاشور يقترب من الانضمام لهذا النادي

بكاش مايوه أسود.. إنجي المقدم وسط البحر

بابا فاسيليو: الأهلي الأقرب لحصد دوري ابطال افريقيا

أخبار الفن.. الراقصة البرازيلية لورديانة تكشف عن حسابات وهمية.. زوج أحلام يتعرض لحادث سير

عمره 14 عاما.. أطول طفل في العالم يتخطى حاجز المترين.. تفاصيل

AdvertisementS

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

ننشر تفاصيل الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين تنفيذا لتعليمات الرئيس

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

أزمة في المنتخب.. المعسكر القادم هو الأخير لـ أحمد فتحي بسبب محمد صلاح

رئيس الوزراء : تحسين أجور المعلمين .. وإصدار القانون خلال شهرين

مدبولي يصل إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس الشيوخ

فوجئت بدماء غزيرة.. ثعبان يلدغ سيدة في المرحاض| فيديو

شوقي: إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه

البسوا الكمامة.. تحذيرات شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمواطنين

شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

بعد أنباء عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. تعرف على موقف مباراة الأهلي والوداد

تزوجت 72 يوما وأنجبت ابنتها من أم بديلة.. معلومات صادمة عن كيم كارداشيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

على الموضة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة داليا البحيري في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها