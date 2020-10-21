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محافظات

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت عزبة كوم بقرية كتامة بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم واقعة سقوط شجرة ضخمة علي الأسلاك الكهربائية نتيجه هبوب الرياح الشديدة والطقس السيئ جراء سوء الأحوال المناخية تزامنا مع حلول الخريف .

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كما باشرت القيادات التنفيذية بديوان بمجلس مدينة بسيون بمحافظة الغربية دورها من خلال الانتقال الى مكان سقوط الشجرة، وأزيلت باللودر، وجرى فتح الطريق تيسيرا لحركة المرور والمواطنين.

وكانت قري ومراكز المحافظة شهدت اليوم هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة.

كما رفعت غرفة عمليات محافظة الغربية حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن وتم رفع درجة الاستعداد بسيارات شفط المياه التابعة لمجالس المدن وشركة مياه الشرب تحسبا لسقوط أمطار.

كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ ومنعت الإجازات للفنيين تحسبا لانقطاع التيار عن أي منطقة أو حي بسبب الرياح الشديدة أو حال سقوط أمطار ..

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور
هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

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