لتزويرهم بيانات في محرر رسمي.. إحالة بعض العاملين ببني سويف إلى النيابة

قرر الدكتور محمد هاني غنيم،

إحالة عدد من العاملين بوحدة المتغيرات المكانية بمركز الواسطى إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، مع استبعادهم عن أعمال التنظيم بالوحدة وعدم مزاولتهم لأية أعمال تتعلق بمعاملة

الجمهور، بالإضافة

إلى تكليف وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المنسوبة إليهم ،ومراجعة الردود الواردة من مركز الواسطى والتأكد من صحتها.