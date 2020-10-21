أخبار الفن.. الراقصة البرازيلية لورديانة تكشف عن حسابات وهمية.. زوج أحلام يتعرض لحادث سير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلى:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلى:

كشفت الراقصة البرازيلية لورديانة عن تدشين اكثر من 20 صفحة باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصدرها التريند عقب تداول فيديو لرقصها في مركز تجميل.





كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن المغنية الأمريكية كاتي بيري والممثل البريطاني اورلاندو بلوم قررا الثنائي الشهير الانتقال للعيش في منتجع فاخر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.





علقت الفنانة نادية العراقية على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأم ألقت أطفالها في النهر، انتقاما من زوجها بسبب خلافات بينهما.





التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية ريهانا وهي تخفي وجهها أثناء قيامها بشراء الخضراوات في منقطة بيفرلي هيلز بمدينة لوس انجلوس الأمريكية.





أعلنت الفنانة أحلام عن تعرض زوجها إلي حادث عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.



