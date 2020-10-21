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محافظات

المنيا تطلق مبادرة "الأيدي الناطقة" لتدريب مسئولي خدمة المواطنين على لغة الإشارة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أطلق الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مبادرة (الأيدي الناطقة) لتدريب مسؤولي إدارات خدمة المواطنين على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوى الهمم بشكل فعال لتصبح محافظة المنيا هي أولي محافظات الجمهورية في تبني تلك المبادرة .

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جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الاعمال بالمحافظة، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولي إدارات خدمة المواطنين والقائمين على تلقى المشكلات على مستوى الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمراكز التسع بالمحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (محمد حسان) .


أكد نائب المحافظ على اهتمام وحرص السيد المحافظ على مساندة ودعم إدارات خدمة المواطنين على مستوى التسعة مراكز ، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الكاملة للمواطن المصري ، والوصول إلى الحل الأمثل والعاجل لمشكلاتهم، داعيا إلى النزول الميداني لحل المشكلات والتفاعل مع المواطنين.

وأضاف أن برنامج تدريب لغة الإشارة يستهدف إدارات خدمة المواطنين لرفع كفاءة العاملين بالمنظومة في مجال التواصل والدمج مع هذه الفئة من ذوي الهمم وبصفة خاصة فئة الصم والبكم وأكد على توفير كل سبل الدعم والمساندة لانجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، من خلال دمج ذوى الهمم والتواصل معهم لكونهم جزءًا لا يتجزأ من فئات المجتمع.

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