الصحة توافق على انتداب موظفيها لإنهاء تراخيص الدفعة الجديدة من الصيادلة

فى إطار التعاون المشترك بين النقابة العامة للصيادلة ووزارة الصحة وافقت الوزارة على انتداب موظفيها بإدارة التراخيص الطبية بمقر النقابة العامة لإنهاء إجراءات تراخيص مزاولة المهنة من خلال مندوبى النقابات الفرعية.





يأتى ذلك حرصًا من النقابة العامة للصيادلة على تقديم خدمة أفضل لأعضائها، وتسهيلاَ على الخريجين الجدد فى إنهاء إجراءات التسجيل بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة بصورة عاجله بعد تأخرها بسبب الزيادة الكبيرة فى إعداد المتقدمين للقيد وللتسهيل على الصيادلة.





يذكر ان النقابة العامة بدأت فى استقبال الصيادلة الجدد بعد إرسال معظم الجامعات لقائمة الخريجين ومراجعتها من قبل النقابة، كما تم تجهيز المقر لإنهاء إجراءات التقديم بالنقابة بسهولة ويسر.