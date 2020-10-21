AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة.. محاضرة عن مراكز الفكر بين تعزيز صنع القرار والخبرة الأفريقية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:06 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
التقت اليوم الدكتورة 'هبة جمال الدين'  مدرس العلوم السياسية  بمعهد التخطيط القومي بالإعلاميين الأفارقة بالدورة الاولي "اون لاين' عبر برنامج زووم في محاضرة حول (مراكز الفكر بين تعزيز عملية صنع القرار والخبرة الافريقية.)

تناول اللقاء التعريف بوضع التنمية في افريقيا واستعراض ماهية مواطن القوى والضعف في ضوء الخبرة الإفريقية بالاضافة الى التعرف على ادوات مراكز الفكر في دعم صانع القرار ومنظومة التنمية.

كما تطرقت د.هبة جمال الدين الى عرض ملامح على ضوء خطة افريقيا ٢٠٦٣ التي نطمح اليها  ودور وادوات مراكز الفكر في التقييم والمتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة ٢٠٦٣  كما استعرضت الخطوات المزمع اتخاذها لدمج الاعلام لمراكز الفكر الإفريقية.

ينظم هذه الدورة مركز تدريب الاعلاميين الافارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

ترشيحاتنا

حوار| نجم الوداد السابق: موسيماني أثبت نجاح التجربة الأفريقية.. الرجاء تعرض للظلم أمام الزمالك.. وهذا النادي بطل القارة

بعد علم حماتها بخبر حملها.. سيدة تطلب الطلاق وتفكر في الإجهاض.. صور

فيديوجراف.. تفاصيل الاعتداء الجنسي على الطفلة مريم في حضانة بـ ألمانيا

مدبولي يصل إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس الشيوخ

الراقصة البرازيلية لورديانة تحذر متابعيها من حسابات وهمية

عمره 14 عاما.. أطول طفل في العالم يتخطى حاجز المترين.. تفاصيل

AdvertisementS

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

ننشر تفاصيل الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين تنفيذا لتعليمات الرئيس

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

أزمة في المنتخب.. المعسكر القادم هو الأخير لـ أحمد فتحي بسبب محمد صلاح

مدبولي يصل إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس الشيوخ

رئيس الوزراء : تحسين أجور المعلمين .. وإصدار القانون خلال شهرين

فوجئت بدماء غزيرة.. ثعبان يلدغ سيدة في المرحاض| فيديو

البسوا الكمامة.. تحذيرات شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمواطنين

شوقي: إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه

شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

بعد أنباء عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. تعرف على موقف مباراة الأهلي والوداد

تزوجت 72 يوما وأنجبت ابنتها من أم بديلة.. معلومات صادمة عن كيم كارداشيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

على الموضة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة داليا البحيري في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها