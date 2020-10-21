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أخبار البلد

سفير الاتحاد الأوروبي: استثمرنا 500 مليون يورو لتحسين جودة المياه في مصر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:14 م
جانب من أعمال المؤتمر
جانب من أعمال المؤتمر الصحفي
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محمد وديع
قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي استثمر نحو 500 مليون يورو، لتحسين جودة المياه في مصر في 14 محافظة خدمت نحو 18.5 مليون مواطن.

وتابع السفيركريستيان برجر خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة إن الاتحاد الأوروبي حاول تخفيف اثر جائحة كورونا من خلال رفع المستوى الاقتصادي الاجتماعي، مؤكدا أن المياه يمكن أن تكون مورد مستدام في مصر.

وأعرب السفير عن سعادته بتنظيم الاتحاد الأوروبي ، كشريك لأسبوع المياه في القاهرة، بشأن نوعية المياه وكميتها والأثر الاقتصادي والاجتماعي للمياه.

وأعلن عن تخصيص ٢٠ مليون يورو للمساهمة في مشروع EU4water ,  للمساهمة في تحسين وضعية أنظمة الري في مصر.

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