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محافظات

مراجعة 210 رُخص بناء بالمنيا خلال 6 أشهر لبيان مطابقتها للاشتراطات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020 بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة.


وذلك بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، وتنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة اعمال اللجنة، للتأكد من مطابقة تلك المباني على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، للاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية.


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حضر الاجتماع العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي بديوان عام المحافظة ومديرو الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (محمد حسان) .


من جانبه أوضح مدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة أنه تم الانتهاء من مراجعة عدد 210 رخص خلال الفترة من 12/2019 حتى 24/5/2020 وتم تسليمهم لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


وأكد نائب المحافظ أن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.

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