مراجعة 210 رُخص بناء بالمنيا خلال 6 أشهر لبيان مطابقتها للاشتراطات

وأكد نائب المحافظ أن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.