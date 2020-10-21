السودان يودعها قريبا.. القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب أداة محاسبة قاسية.. سوريا أقدم البلدان المسجلة بها.. وتفاصيل إدراج الدول ورفعها والعقوبات المفروضة

الولايات المتحدة دشنت قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر 1979

الدول المرفوعة من القائمة هي ليبيا والعراق واليمن الجنوبي وكوبا

السودان أحدث دولة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993

البلاد المدرجة بالقائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تخضع لـ 4 أنواع من العقوبات





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي اقتراب رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول المصنفة باعتبارها راعية للإرهاب، في خطوة لطالما نادى السودان بإنجازها بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير العام الماضي.





وكان السودان قد أُدرج في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 12 أغسطس 1993 بتهمة تقديم الدعم والتسهيلات لمنظمات تصنفها الولايات المتحدة باعتبارها إرهابية، في مقدمتها تنظيم القاعدة، ودعم أنشطة مثل خطف أجانب على الأراضي السودانية والمساومة على إطلاق سراحهم مقابل دفع فديات.





وفي الوقت الحالي، تضم القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب أسماء 4 دول، إيران والسودان وسوريا وكوريا الشمالية.





وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، يتم تصنيف الدول باعتبارها راعية للإرهاب بموجب مواد 3 قوانين أمريكية: المادة 6 (جي) من قانون إدارة التصدير، والمادة 40 من قانون تصدير الأسلحة، والمادة 620 (إيه) من قانون المساعدات الخارجية.





ودشنت الولايات المتحدة قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر 1979 بإدراج ليبيا والعراق واليمن الجنوبي وسوريا، ثم أدرجت كوبا في 1 مارس 1982، وإيران في 19 يناير 1984، وكوريا الشمالية في 1988، والسودان في 12 أغسطس 1993.





وأُدرجت إيران في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 19 يناير 1984 بتهمة دعم عدد من المنظمات المصنفة باعتبارها إرهابية في الولايات المتحدة، بينها حزب الله وعدد من المنظمات الفلسطينية، وضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدريب وتسليح وتمويل عدد من هذه المنظمات.





وأدرجت سوريا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ضمن أول مجموعة من الدول دُشنت بها القائمة في 29 ديسمبر 1979، وهي الدولة الوحيدة المتبقية بالقائمة حتى الآن من هذه المجموعة، وقد أُدرجت بتهمة دعم منظمات مصنفة أمريكيًا باعتبارها إرهابية، بينها منظمات فلسطينية، ودعم أنشطة وعمليات مناهضة للمصالح الأمريكية أو استهدفت مواطنين أمريكيين.





وأُدرج العراق أيضًا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر 1979 بتهمة دعم منظمات مصنفة أمريكيًا باعتبارها إرهابية واستهداف مصالح أمريكية، ثم أزيل اسم العراق من القائمة عام 1982 كي يتسنى للولايات المتحدة بيع أسلحة له إبان حربه مع إيران، وبعد الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990 أُعيد إدراج العراق بالقائمة، وفي 7 مايو 2003 تم تجميد العقوبات الأمريكية المفروضة على العراق بعد غزوه، وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن رفع اسم العراق رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 25 سبتمبر 2004.





وأُدرجت ليبيا كذلك في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر 1979 بتهمة دعم منظمات يسارية متطرفة، بينها الجيش الجمهوري الأيرلندي ومنظمة إيتا الانفصالية الإسبانية وجبهة البوليساريو لتحرير الصحراء المغربية وغيرها من المنظمات، وفي 15 مايو 2006 أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم ليبيا من القائمة بفضل "التزامها بالتخلي عن مكافحة الإرهاب".





وأُدرج اليمن الجنوبي في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر 1979 بتهمة دعم منظمات يسارية متطرفة، وأُزيل اسمه من القائمة عام 1990 بعد اندماجه مع الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي).





وأُدرجت كوبا في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 1 مارس 1982 بتهمة دعم حركات ثورية ويسارية متطرفة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا مثل القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)، وأزيل اسم كوبا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 29 مايو 2015 بعد توقيع اتفاق استئناف العلاقات الثنائية الأمريكية الكوبية في 17 ديسمبر 2014.





وأُدرجت كوريا الشمالية في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 1988، بعد اتهامها بتفجير طائرة كورية جنوبية قرب ميانمار عام 1987، وتسليح مجموعات إرهابية وإيواء عناصر من منظمة الجيش الأحمر الشيوعية اليابانية، وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن رفع اسم كوريا الشمالية من القائمة في 11 أكتوبر 2008، ثم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة إدراجها في القائمة في 20 نوفمبر 2017، بعد اتهامها بتسميم الطالب الأمريكي أوتو وارمباير الذي كان محتجزًا لديها.





وتفرض الولايات المتحدة على الدول المدرجة في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب 4 أنواع من العقوبات:





1- حظر الصادرات والمبيعات المتعلقة بالأسلحة.





2- فرض قيود على صادرات المواد ذات الاستخدام العسكري والمدني المزدوج، والتي تتطلب إخطارًا من الكونجرس لمدة 30 يومًا بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يمكن أن تعزز بشكل كبير القدرة العسكرية للبلد المدرج بالقائمة أو قدرته على دعم الإرهاب.





3- حظر المساعدات الاقتصادية.





4 - فرض قيود مالية وقيود أخرى متنوعة، بما في ذلك معارضة قروض البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، و رفع الحصانة الدبلوماسية عن ممثلي الدول المدرجة بالقائمة للسماح لأسر ضحايا الإرهاب برفع دعاوى مدنية في المحاكم الأمريكية، ورفض المعاملة المعفاة من الرسوم الجمركية للسلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، وحرمان الشركات والأفراد من الإعفاءات الضريبية للدخل المكتسب في البلدان المدرجة في قائمة الإرهاب، ومنع أي مواطن أمريكي من الانخراط في معاملة مالية مع إحدى الحكومات المدرجة في القائمة دون ترخيص من وزارة الخزانة، وحظر عقود وزارة الدفاع التي تزيد عن 100000 دولار مع الشركات التي تسيطر عليها الدول المدرجة بالقائمة، وغير ذلك من القيود والعقوبات.