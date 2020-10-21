بعد الزيادات المالية الجديدة .. وزير التعليم لـ المعلمين: انتظروا حوافز أخرى كثيرة خلال العام

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، لقد اجتهدنا كثيرا حتى نصل إلى قرار تحسين أحوال المعلمين المادية بقرارات رسمية.
وأضاف وزير التربية والتعليم في أول تعليق له على الزيادات المالية التي اعلنت منذ قليل لمعلمي مصر : هذه خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب توفير حوافز اخرى كثيرة خلال العام إن شاء الله.
وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه يتوجه بكل التقدير للسيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء و وزارة المالية ومجلس الوزراء بأكمله على كل ما يتم بذله من جهود لدعم تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم تنفيذ القرارات الخاصة بالزيادات المالية الجديدة للمعلمين ، بعد اقرار القانون الخاص بها في مجلس النواب في يناير 2021 "بعد شهرين من الان".
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هذا العام سيكون عام تقدير المعلم، ونشكر الرئيس على دعمه لتطوير التعليم والحرص على تحسين أحوال المعلمين في مصر.
وقال وزير التربية والتعليم : إن المعلم هو عصب العملية التعليمية في الماضي والحاضر والمستقبل، ومهما فعلنا لن نوفيه حقه، فهو أهم عنصر في العملية التعليمية.
وأضاف وزير التربية والتعليم: ثقتي كبيرة في معلمي مصر لقيادة عملية تطوير التعليم في مصر.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز الزيادات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم للمعلمين في مصر:
بالنسبة لبدل المعلم، وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، يستفيد منها 1.4 مليون معلم، وتتراوح القيمة من 75 جنيها للمعلم المساعد إلى 180جنيها لكبير المعلمين بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.
وتمت الموافقة أيضا على زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، قيمة الزيادة 140 جنيها إلى 185 جنيها، وتبلغ إجمالي مقدار الزيادة 1.2 مليار جنيه .
كما تمت الموافقة على مكافأة امتحانات النقل للمعلمين والإداريين بزيادة 25 % من قيمة مكافأة الامتحانات، سيستفيد منها 1.4 معلم و700 ألف من الإداريين، القيمة من 50 إلى 155 جنيها لتبلغ إجمالي مقدار الزيادة 2.3 مليار جنيه.
كما تم تقرير حافز إدارة مدرسية .. لمديري المدارس أو شيوخ المعاهد أو الوكلاء، هذا الحافز قيمته 250 جنيها لمدير المدرسة و150 جنيها لوكيل المدرسة، ويستفيد من هذه الزيادة 110 آلاف مدير ووكيل مدرسة ومعهد أزهري، بإجمالي 311 مليون جنيه.
وتبلغ إجمالي الزيادات السابق ذكرها: 5 مليارات و611 مليون جنيه.
وتقرر إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم يبدأ بتحويل مبلغ نصف مليار جنيه لهذا الصندوق، ويوفر هذا الصندوق مزايا للمعلمين ويكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء.