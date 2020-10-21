بعد الزيادات المالية الجديدة .. وزير التعليم لـ المعلمين: انتظروا حوافز أخرى كثيرة خلال العام

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، لقد اجتهدنا كثيرا حتى نصل إلى قرار تحسين أحوال المعلمين المادية بقرارات رسمية.





وأضاف وزير التربية والتعليم في أول تعليق له على الزيادات المالية التي اعلنت منذ قليل لمعلمي مصر : هذه خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب توفير حوافز اخرى كثيرة خلال العام إن شاء الله.





وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه يتوجه بكل التقدير للسيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء و وزارة المالية ومجلس الوزراء بأكمله على كل ما يتم بذله من جهود لدعم تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها.





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم تنفيذ القرارات الخاصة بالزيادات المالية الجديدة للمعلمين ، بعد اقرار القانون الخاص بها في مجلس النواب في يناير 2021 "بعد شهرين من الان".



