AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

معلومات الوزراء: تراجع مخاوف الأسر المصرية بشأن تداعيات كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء -في إنفوجراف- الإصدار الثاني من دراسة "قياس أثر فيروس كورونا على حياة الأُسَر المصرية"، والذي أعدَّه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لتتبع الآثار المترتبة على إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد تم جمع البيانات منذ بداية الجائحة في فبراير 2020 على عينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك نفسها على مدار ثلاث فترات؛ الفترة الأولى منذ بداية الجائحة حتى نهاية مايو، وتشمل الفترة الثانية بيانات شهري يونيو ويوليو، أما الفترة الثالثة فمن أغسطس حتى سبتمبر.

وأشارت الدراسة إلى تراجُع مخاوف الأُسَر المصرية بشأن تأثيرات فيروس كورونا على أوضاعها، حيث توصلت إلى أن 98% من الأُسَر المصرية على دراية تامة بأعراض كورونا، وأن أكثر من 45% من الأُسَر لديها توقعات متفائلة بشأن استقرار دخلها الشهري؛ حيث ترى أن أزمة كورونا قد انتهت بالفعل. 

ووفقًا للدراسة؛ فقد حدث انخفاض ملحوظ في السلع التي زاد استهلاكها بسبب فيروس كورونا؛ مما يعد مؤشرًا لعودة الأُسَر لاستهلاكها الطبيعي، مثل استهلاك الفاكهة والطيور، في مقابل سلع ارتفع استهلاكها كالأدوات الطبية والمنظفات والمطهرات؛ نتيجة زيادة الوعي بخطورة الفيروس، والحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.
معلومات الوزراء: تراجع مخاوف الأسر المصرية بشأن تداعيات كورونا
معلومات الوزراء: تراجع مخاوف الأسر المصرية بشأن تداعيات كورونا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإحصاء: 98.4% من الأسر المصرية على دراية تامة بأعراض كورونا

الفاكهة والطيور ابرزها.. الإحصاء يحدد السلع التي انخفض وارتفع استهلاكها بسبب كورونا

الأدوات الطبية أبرزها.. تعرف على قائمة السلع التي ارتفعت مبيعاتها بسبب كورونا

انخفاض توقعات الأسر المصرية بتراجع الدخل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.. تقرير

ترشيحاتنا

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

المالية: زيادة حافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات وبدلات جديدة للمعلمين بقيمة 5 مليارات

أسوان يقرر توجيه الشكر إلى أحمد كشرى

خناقة ستات.. مضيفة تتلقى صفعة من إحدى الراكبات.. شاهد

بعد أنباء عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. تعرف على موقف مباراة الأهلي والوداد

إبراهيم سعيد لـ ميدو: الكورة مفيهاش عاطفة

AdvertisementS

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

ننشر تفاصيل الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين تنفيذا لتعليمات الرئيس

بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة على التوالي

أزمة في المنتخب.. المعسكر القادم هو الأخير لـ أحمد فتحي بسبب محمد صلاح

مدبولي يصل إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس الشيوخ

رئيس الوزراء : تحسين أجور المعلمين .. وإصدار القانون خلال شهرين

فوجئت بدماء غزيرة.. ثعبان يلدغ سيدة في المرحاض| فيديو

البسوا الكمامة.. تحذيرات شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمواطنين

شوقي: إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه

شوبير: محمد الشناوي غادر تدريبات الأهلي قبل انتهائها لهذا السبب

بعد أنباء عن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. تعرف على موقف مباراة الأهلي والوداد

تزوجت 72 يوما وأنجبت ابنتها من أم بديلة.. معلومات صادمة عن كيم كارداشيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

على الموضة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة داليا البحيري في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها