معلومات الوزراء: تراجع مخاوف الأسر المصرية بشأن تداعيات كورونا

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء -في إنفوجراف- الإصدار الثاني من دراسة "قياس أثر فيروس كورونا على حياة الأُسَر المصرية"، والذي أعدَّه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لتتبع الآثار المترتبة على إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقد تم جمع البيانات منذ بداية الجائحة في فبراير 2020 على عينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك نفسها على مدار ثلاث فترات؛ الفترة الأولى منذ بداية الجائحة حتى نهاية مايو، وتشمل الفترة الثانية بيانات شهري يونيو ويوليو، أما الفترة الثالثة فمن أغسطس حتى سبتمبر.





وأشارت الدراسة إلى تراجُع مخاوف الأُسَر المصرية بشأن تأثيرات فيروس كورونا على أوضاعها، حيث توصلت إلى أن 98% من الأُسَر المصرية على دراية تامة بأعراض كورونا، وأن أكثر من 45% من الأُسَر لديها توقعات متفائلة بشأن استقرار دخلها الشهري؛ حيث ترى أن أزمة كورونا قد انتهت بالفعل.





ووفقًا للدراسة؛ فقد حدث انخفاض ملحوظ في السلع التي زاد استهلاكها بسبب فيروس كورونا؛ مما يعد مؤشرًا لعودة الأُسَر لاستهلاكها الطبيعي، مثل استهلاك الفاكهة والطيور، في مقابل سلع ارتفع استهلاكها كالأدوات الطبية والمنظفات والمطهرات؛ نتيجة زيادة الوعي بخطورة الفيروس، والحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.