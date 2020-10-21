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رياضة

وزير الرياضة يحضر تأبين الكابتن عزمي مجاهد في اتحاد الكرة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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يسرى غازى
حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل تأبين للراحل الكبير الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الرئيسي.

كما حضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة إلى جانب أمير عزمى مجاهد وحلمى طولان ومجدي عبدالغني والدكتور محمود سعد المدير الفني الجبلاية إلى جانب لفيف من أصدقاء الراحل عزمى مجاهد القدامي.

يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظى بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

خلال السبعينيات كان مجاهد متوجا ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969.

حقق عزمي مجاهد الاستثناء خلال تلك الفترة مع الزمالك ومنتخب الطائرة الذي حقق كل المتاح تقريبا خلال تلك المرحلة التي أعقبت استفاقة البلاد من هزيمة 1967 بنشوة انتصار 1973.

وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كل البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

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