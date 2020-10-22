هل يجوز الجهر بالقراءة إذا صليت منفردا.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز الجهر بقراءة القرآن إذا كنت منفرد ا.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





واوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الصلوات الجهرية يجهر المصلي فيها بالتلاوة سواء كنت مع جماعة او كنت منفردا.





وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فَرْقًا بين الجهر والسر في الصلاة، وهو أن المصلي في الصلاة الجهرية يُسمع من حوله القراءة، بخلاف السرية، فإنه لا يُسمع إلا نفسه، بل يكفي عند بعض أهل العلم "تحريك اللسان مع إخراج الحروف، دون اشتراط أن يُسمع الشخص نفسه القراءة".





وأضاف أمين الفتوى، أن الجهر في الصلاة الجهرية، والإسرار في الصلاة السرية، سُنة، فمن أسرَّ في صلاة جهرية، أو جهر في صلاة سرية، فصلاته صحيحة، لكنه خالف بذلك السنة المعهودة من فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-.





حكم الجهر بالبسملة في الصلاة



