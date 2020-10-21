أنيس منصور.. رائد الفضاء الذي أضاع تحقيق حلمه بسبب قلة النوم

استقبلت صحيفة «الشرق الأوسط» سؤالا غريبا قبل عدة سنوات كان مضمونه "لماذا يكتب أنيس منصور.. ما حاجتنا إلى كتاباته"، وكان حينها يكتب في الصحيفة بالفعل، ودافع عنه رئيس التحرير ولكنه أراد نشر معلومات يعرف فيها نفسه لهذا القارئ وغيره من القراء.





ووفقا لكتاب «تكلم حتى أراك لأنيس منصور» عرف الأديب والكاتب الراحل أنيس منصور نفسه، بأنه كاتب مصري تخرج في كلية الآداب وتخصص في الفلسفة ودرسّها للطلاب على مدار 20 عاما في الجامعة، أصدر خلالها 215 كتابا وترجم 30 مسرحية وقام بتأليف 10 مسرحيات، وكان له في التليفزيونات المصرية والعربية 20 مسلسلا.





وتابع منصور، الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله التاسعة، تعريف نفسه بأنه كان يكتب بابا يوميا اسمه (مواقف) في صحيفة الأخبار، وبعدها صحيفة الأهرام لمدة 40 عاما، ورأس تحرير عدد كبير من المجلات وهي الجيل، هي، آخر ساعة وأكتوبر الذي أسسها ووادي النيل والعروة الوثقى ومايو وصحيفة الحزب الوطني، ورأس مجلس إدارة دار المعارف أكبر دور النشر.





فضلا عن منصب رئيس تحرير مجلة الكاتب المصري، الذي كان يرأسه الراحل طه حسين، وتوقفت عن الصدور لمدة 75 عاما، وظل عضوا بمجلس الشورى لفترة تزيد على 23 عاما وعضو المجلس الأعلى للثقافة والإعلام للصحافة ومجلس إدارة الهيئة المصرية للكتاب وأخيرا مستشار الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية.





وحصل على جوائز الدولة، التشجيعية والتقديرية وجائزة مبارك للآداب وجائزة الإبداع الفكري لدول العالم الثالث، والدكتوراة الفخرية من جامعة المنصورة، ومنذ 10 سنوات احتفل أحد الناشرين مع وزارة الثقافة ببيع النسخة رقم مليون من مؤلفاته، أما على المستوى الشخصي أتم الحج 7 مرات وأدى العمرة 20 مرة وصلى داخل الكعبة 10 مرات منها أكثر من مرة مع الرؤساء مبارك والسادات والقذافي والنميري رئيس المالديف.





لم يتذكر منصور عدد المرات التي سافر فيها حول العالم حيث امتلك 40 جواز سفر وكانت أطول رحلاته حول العالم في 200 يوم، وأقصرها في يوم ونصف للكونغو، وكان من آماله أن يصبح رائد فضاء وربما عوض ذلك بالسفر و التجول، وعند إجرائه اختبارات رواد الفضاء طلب منه النوم 10 ساعات ولكنه لم يستطع لأنه لم ينم أكثر من 4 ساعات يوميا.