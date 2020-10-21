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محافظات

لأول مرة في المستشفى العام بالسويس.. استئصال ورم سرطاني في الثدي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس برئاسة الدكتور احمد برعى، عن إجراء اول مرة عملية استئصال ورم سرطانى لمريضه ٥٠ عام ، اليوم الاربعاء،  بالمستشفى العام. 

وأشار بيان مديرية الصحة فى السويس، الى ان المريضة كانت تعانى من وجود ورم بالثدي، وذلك بعد الكشف عليها في عياده جراحه الاورام بالمستشفى العام، يوم الاثنين الماضى، وعقب ذلك تم إدراج الحاله بقوائم الانتظار، وأجريت لها الفحوصات والتحاليل والاشعه اللازمه.

 واضاف البيان،  ان الدكتور  سليمان القماش استاذ جراحه  الاورام بجامعه قناه السويس  أجرى العملية وقام استئصال جذرى للثدى والغدد الليمفاويه .

واوضح البيان ان هذه المرة الاولى التى تجرى فيها عملية من هذا النوع  بمستشفى السويس العام   وذلك عقب افتتاح عياده جراحه الاورام والتى تستقبل المرضى يوم الاثنين من كل اسبوع بالعيادات الخارجيه بالمستشفى.

وشارك مع الدكتور سليمان القماش فى العمليه، الدكتور  احمد عبدالجواد  استاذ التخدير بجامعه قناه السويس والدكتور  احمد ابو زيد استاذ مساعد طوارئ الجراحه بجامعه قناه السويس، والدكتور محمود ابراهيم مدرس مساعد جراحه اورام جامعه قناه السويس، ومن التمريض :صابرين صبحى وسلوى ابراهيم: تحت اشراف مشرفه العمليات "فاطمه محمد ابراهيم".

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