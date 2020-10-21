الأعلى منذ بدء الجائحة.. إيطاليا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 127 حالة وفاة و15,199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبحسب بيانات الصحة الإيطالية، فإن حصيلة الإصابات المسجلة اليوم؛ هي الأعلى منذ بدء الجائحة في البلاد، حيث كانت أعلى حصيلة إصابات بالمرض سجلتها 11,705 يوم الأحد الماضي، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وأوضحت الصحة الإيطالية أنها سجلت 127 حالة وفاة، وهو رقم أعلى من الرقم المسجل أمس وكان 89 حالة وفاة، لكن تلك الأرقام لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في ظل ذروة الوباء في إيطاليا في شهري مارس وأبريل الماضيين حيث كانت البلاد تسجل أكثر من 900 حالة وفاة يوميًا.



