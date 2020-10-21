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أخبار العالم

الأعلى منذ بدء الجائحة.. إيطاليا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:37 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 127 حالة وفاة و15,199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الصحة الإيطالية، فإن حصيلة الإصابات المسجلة اليوم؛ هي الأعلى منذ بدء الجائحة في البلاد، حيث كانت أعلى حصيلة إصابات بالمرض سجلتها 11,705 يوم الأحد الماضي، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضحت الصحة الإيطالية أنها سجلت 127 حالة وفاة، وهو رقم أعلى من الرقم المسجل أمس وكان 89 حالة وفاة، لكن تلك الأرقام لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في ظل ذروة الوباء في إيطاليا في شهري مارس وأبريل الماضيين حيث كانت البلاد تسجل أكثر من 900 حالة وفاة يوميًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الإصابة التي تسجلها المنظمة على أساس أسبوعي.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كورونا الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".

وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.

وأوضحت المنظمة أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.

وتصدرت أمريكا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الفيروس من حيث عدد الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس أمريكا حتى اليوم 8 ملايين و188585 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 219499.

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