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رياضة

وزير الرياضة فى تأبين عزمى مجاهد: جسدك مش موجود لكن روحك أكيد معانا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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يسري غازي
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال حفل تأبين للراحل الكبير الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الرئيسي الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة فى الجبلاية

قال وزير الرياضة : عزمى مجاهد منح مصر الكثير لاعبا ومدربا وفى مجال الإدارة وفى مجال الاعلام.

اشار إلى أن الراحل عزمى مجاهد رجل وطنى وتابعت فترة مرضه وكنت متأثرا وفى اخر لحظاته كان مبتسما ويسأل على الجميع.

أضاف : كابتن عزمى جسدك مش موجود لكن روحك اكيد معانا وربنا يسكنه فسيح جناته.

كما حضر عمرو الجنايني رءيس اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة إلى جانب امير عزمى مجاهد وحلمى طولان ومجدى عبدالغني والدكتور محمود سعد المدير الفني الجبلاية إلى جانب لفيف من
أصدقاء الراحل عزمى مجاهد القدامي ومحمد فضل عضو الجبلاية.


يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظى بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

خلال السبعينيات كان مجاهد متوجا ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969. حقق عزمي مجاهد الاستثناء خلال تلك الفترة مع الزمالك ومنتخب الطائرة الذي حقق كل المتاح تقريبا خلال تلك المرحلة التي أعقبت استفاقة البلاد من هزيمة 1967 بنشوة انتصار 1973. وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كل البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

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