بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى؛ للتسهيل عليهم في الوصول إلى لجان الاقتراع.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه يمكن لأى ناخب ، الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ، ورقم اللجنة الفرعية ، ورقمه في الكشوف الانتخابية ، من خلال 3 وسائل.





أولًا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg ، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا.





ثانيًا: إرسال رسالة قصيرة مُتضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.





ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.