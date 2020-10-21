وزير التعليم العالي: إعادة فتح استقبال الشهادات العليا في مناطق التجنيد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه حرصا على أبنائنا الطلاب، وفي ضوء التأخير في اعتماد بعض نتائج السنة النهائية والذي حدث في بعض الجامعات، نتيجة الظروف التي حدثت بسبب فيروس كورونا المستجد، فقد تم التواصل مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والذي تفضل مشكورًا بالموافقة على إعادة فتح استقبال الشهادات العليا في مناطق التجنيد المختلفة، وذلك للشهادات التي تم اعتمادها خلال شهر سبتمبر في الفترة من 2/11/2020 حتى 24/11/2020؛ وذلك حتى لا يتضرر أي من أبنائنا الطلاب بسبب أي تأخير في اعتماد النتائج في أي من الجامعات والمعاهد العليا.



