وزير التعليم العالي: إعادة فتح استقبال الشهادات العليا في مناطق التجنيد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه حرصا على أبنائنا الطلاب، وفي ضوء التأخير في اعتماد بعض نتائج السنة النهائية والذي حدث في بعض الجامعات، نتيجة الظروف التي حدثت بسبب فيروس كورونا المستجد، فقد تم التواصل مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والذي تفضل مشكورًا بالموافقة على إعادة فتح استقبال الشهادات العليا في مناطق التجنيد المختلفة، وذلك للشهادات التي تم اعتمادها خلال شهر سبتمبر في الفترة من 2/11/2020 حتى 24/11/2020؛ وذلك حتى لا يتضرر أي من أبنائنا الطلاب بسبب أي تأخير في اعتماد النتائج في أي من الجامعات والمعاهد العليا.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 /2021، حيث بدأت الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لـ 14 أسبوعًا حيث تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.
وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.