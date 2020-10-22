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حوادث

الحكم فى طعن متهم فى حصار محكمة مدينة نصر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تصدر محكمة النقض حكمها فى طعن متهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم حصار محكمة  مدينة نصر علي حكم سجنه 3  سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني قضت بالسجن 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "حصار محكمة مدينة نصر.
 
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم من بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012. 

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