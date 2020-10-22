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حوادث

بينهم سيناء والوادى الجديد.. التنسيق مع الجيش والشرطة لنقل القضاة للمحافظات النائية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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جودت عيد - محمد زهير
تنسق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض  مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل الأوراق الانتخابية إلى اللجان.

كما تنسق معهم للمساهمة فى تسفير القضاة إلى لجانهم الفرعية التى تتواجد فى المحافظات النائية ومنها شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان والبحر الأحمر.

كما تنسق الهيئة مع الهيئات القضائية المختلفة التى تتولى الاشراف على الانتخابات، حيث تم تحديد أكثر من 18 ألف قاضيا للاشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما تجرى عملية التنسيق على طباعة أكثر من 63 مليون بطاقة اقتراع والتى سيتم استخدامها فى انتخابات مجلس النواب بمرحلتيه.

وتتضمن بطاقة الاقتراع اسم المرشح وصفته الانتخابية ورمزه الانتخابى وشهرته بالنسبة للمرشحين الفردي، بينما تتضمن بطاقات الاقتراع لنظام القائمة، اسم القوائم المتنافسة فى كل دائرة انتخابية.

وتحمل بطاقات الاقتراع علامة مائية مع وضع مسلسل لكل بطاقة فى دفاتر محددة بحيث يصعب التلاعب فيها حرصا على سلامة ونزاهة وشفافية الانتخابات، وتشكيل مجلس نواب يعبر عن ارادة الشعب المصرى .

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