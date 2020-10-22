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برلمان

هل تحتاج زيادات المعلمين الجديدة لموافقة البرلمان.. برلمانية تجيب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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أحمد أيمن
قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الزيادات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم للمعلمين في مصر، أمس الأربعاء، لن تحتاج إلى موافقة لجنة التعليم أو مجلس النواب نظرا لكونها قرارات صادرة عن الحكومة وليس مشروعات قوانين أو اتفاقيات.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الزيادات الجديدة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة التي أصدرها خلال افتتاحه عددا من المشروعات التعليمية قبل ما يقرب من شهرين، مؤكدة أن لجنة التعليم بالبرلمان طالبت مرارا بدعم الحالة المادية للمعلم وزيادة الرواتب الخاصة بهم.  

وبالنسبة لبدل المعلم، وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، يستفيد منها 1.4 مليون معلم، وتتراوح القيمة من 75 جنيها للمعلم المساعد إلى 180 جنيها لكبير المعلمين بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.

وتمت الموافقة أيضا على زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ،  يستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، قيمة الزيادة 140 جنيها إلى 185 جنيها، وتبلغ إجمالي مقدار الزيادة 1.2 مليار جنيه .

كما تمت الموافقة على مكافأة امتحانات النقل للمعلمين والإداريين بزيادة 25 % من قيمة مكافأة الامتحانات، سيستفيد منها 1.4 معلم و700 ألف من الإداريين، القيمة من 50 إلى 155 جنيها لتبلغ إجمالي مقدار الزيادة 2.3 مليار جنيه.

كما تم تقرير حافز إدارة مدرسية .. لمديري المدارس أو شيوخ المعاهد أو الوكلاء، هذا الحافز قيمته 250 جنيها لمدير المدرسة و150 جنيها لوكيل المرسة، ويستفيد من هذه الزيادة 110 آلاف مدير ووكيل مدرسة ومعهد أزهري، بإجمالي 311 مليون جنيه.

وتبلغ إجمالي الزيادات السابق ذكرها:  5 مليارات و611 مليون جنيه.

وتقرر إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم يبدأ بتحويل مبلغ نصف مليار جنيه لهذا الصندوق، ويوفر هذا الصندوق يوفر مزايا للمعلمين ويكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء.

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