انتخابات البرلمان 2020.. دراسة تكشف نسبة مرشحى الأحزاب على المقاعد الفردية

منافسة شرسة تخوضها الأحزاب في انتخابات مجلس النواب 2020، حيث يشارك 38 حزبا في مارثون النواب على المقاعد الفردية، لحصد أكبر عدد من المقاعد تحت قبة المجلس الجديد.





ووفقا لدراسة أعدها المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية دراسة بشأن ترشيحات الأحزاب على المقاعد الفردية، للوقوف على آلية اختيار الأحزاب للترشيحات وتوزيعها على المقاعد على مستوى محافظات الجمهورية، تبين ان هناك حزبين فقط تجاوز عدد مرشحيهم الــــــــ100 مرشح، وهما مستقبل وطن وحماة الوطن، بواقع 5.3% من اجمالى الأحزاب المشاركة وعددهم 38 حزبا.





وهناك سبعة احزاب تراوح عدد مرشحيها من اقل من 100 مرشح وحتى 20 مرشح فقط، بواقع 18% من اجمالى عدد الأحزاب، وباقى الأحزاب وعددها 29 حزبا، كان عدد مرشحيهم أقل من 20 مرشح، بواقع 76.3% من اجمالى الاحزاب.



