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برلمان

انتخابات البرلمان 2020.. دراسة تكشف نسبة مرشحى الأحزاب على المقاعد الفردية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن
منافسة شرسة تخوضها الأحزاب في انتخابات مجلس النواب 2020، حيث يشارك 38 حزبا في مارثون النواب على المقاعد الفردية، لحصد أكبر عدد من المقاعد تحت قبة المجلس الجديد.

ووفقا لدراسة أعدها المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية دراسة بشأن ترشيحات الأحزاب على المقاعد الفردية، للوقوف على آلية اختيار الأحزاب للترشيحات وتوزيعها على المقاعد على مستوى محافظات الجمهورية، تبين ان هناك حزبين فقط تجاوز عدد مرشحيهم الــــــــ100 مرشح، وهما مستقبل وطن وحماة الوطن، بواقع 5.3% من اجمالى الأحزاب المشاركة وعددهم 38 حزبا.

وهناك سبعة احزاب تراوح عدد مرشحيها من اقل من 100 مرشح وحتى 20 مرشح فقط، بواقع 18% من اجمالى عدد الأحزاب، وباقى الأحزاب وعددها 29 حزبا، كان عدد مرشحيهم أقل من 20 مرشح، بواقع 76.3% من اجمالى الاحزاب.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

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