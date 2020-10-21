أديت واجبي على أكمل وجه.. اللواء محمود متولى: كنت سعيد جدًا أثناء تقاعدي.. فيديو

قال اللواء بحرى محمود متولى، إن الفريق بحرية "أشرف رفعت" كان له فضل عليه منذ أن كان "ملازم بحري" والذى كرمه الرئيس السيسي عن خدمته بإعطائه إشارة فخرية بعد أن توارى عن الأنظار لمدة أربعين عامًا.





أوضح محمود متولى في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج كنوز مص ، أنه أبحر في رحلة تدريبية في نوه السلوم شمال شرق جزيرة كريت وكانت تقلبات البحر شديدة في ذلك الوقت، موضحًا أنه تولى وردية إدارة السفينة وكان في أشد لحظات الخوف والرعب في ذلك الوقت نظرا لشدة هيجان البحر واحتمال تعرضهم للغرق.





أضاف محمود متولى، أنه كان سعيدًا جدا وقت تقاعده لإحساسه بأداء واجبه وتكريمه في كل مراحل حياته فلما يأتي الحزن، مشيرًا إلى أنه كان رئيس وفد مصر في القيادة المركزية التي كانت تضم 66 دولة لمكافحة الإرهاب، وكان مساعد ملحق في الوفد العماني .





أشار محمود متولى ، إلى أن يعتز بميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الواجب من الدرجة الأولى أي أدي واجبه العسكري على أكمل وجه، مضيفًا أنه صاحب فكرة الصالون البحري المصري الذى يضم كوكبة ونخبة من خيرة أبناء مصر ليس فقط من أبناء البحرية ولكن من كل القطاعات.