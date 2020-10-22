"الصادرات والواردات": تجديد اعتماد معامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية بفرع الهيئة بميناء الإسكندرية

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر بأنه تم تجديد الاعتماد الممنوح لمعامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية بفرع الهيئة بميناء الإسكندرية من قبل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) في إطار حرص الهيئة على تطوير وتحديث منظومة المعامل لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.





وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم التجديد في بعض الاختبارات الكيميائية للأغذية والأعلاف والمياه وتقدير بعض متبقيات المبيدات في الفاكهة والخضروات وتقدير الكادميوم والرصاص في الأواني الزجاجية والسيراميك الملامس للطعام وبعض الاختبارات الميكروبيولوجية للأغذية والأعلاف والمياه والمسحات البيئية.





وأضاف أن ذلك يأتي وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ( ١٧٠٢٥:٢٠١٧ ISO/IEC)، ولحين انتهاء دورة الاعتماد في 9/6/2024، لافتًا إلى أنه سيُسمح للمعامل استخدام شعار اعتماد المجلس طبقًا لقواعد العمل بالمجلس رقم (RG٤).