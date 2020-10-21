أسامة كمال: الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال القمة الثلاثية اليوم

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، إن القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، تعتبر استكمالا لـ القمم السابقة، التى بدأت منذ فترة طويلة.
وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا اللقاء تدعم حماية شرق المتوسط، وتضع النقاط على الحروف والتى كانت معلقة فى الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة قوية لـ الجميع، وأكد أن التحالف سيكون قويا، وأن التحالف الاقتصادي مهم ولفت إلى أن هناك دولا تقوم بالبحث والتنقيب فى شرق المتوسط، ولذلك الجميع يريد الاستقرار.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن اجتماع اليوم بين كل من مصر واليونان وقبرص، يعد نموذجا للتشجيع الإقليمي للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والاتفاق على محددات ومشروعات مشتركة فى مجال الغاز لتوظيف الثروات الهائلة فى شرق المتوسط، لافتا إلي أن الدولة المصرية واجهت وتصدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنها استضافت أكثر من 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات المتاحة للمصريين.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن اجتماعنا اليوم شهد مناقشات بناءة عكست توافقا بين الرئة الإقليمية والدولية، وبالأخص فى منطقة شرق المتوسط.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته المذاعة اليوم، أنه فى ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة فى انتهاكات قواعد القانون الدولة، والتهديد باستخدام القوات المسلحة لدعم التطور والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق المنازعات.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أننا اتفقنا على التصدى لتلك السياسات التى تزعزع استقرار المنطقة ، وبالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي.