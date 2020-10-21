أسامة كمال: الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال القمة الثلاثية اليوم

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، إن القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، تعتبر استكمالا لـ القمم السابقة، التى بدأت منذ فترة طويلة.





وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا اللقاء تدعم حماية شرق المتوسط، وتضع النقاط على الحروف والتى كانت معلقة فى الفترة الماضية.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة قوية لـ الجميع، وأكد أن التحالف سيكون قويا، وأن التحالف الاقتصادي مهم ولفت إلى أن هناك دولا تقوم بالبحث والتنقيب فى شرق المتوسط، ولذلك الجميع يريد الاستقرار.



