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تعليم

نائب وزير التعليم السابق: نظرة الدولة إيجابية للمعلمين.. والقرارات الجديدة ستنهي الدروس الخصوصية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:05 م
الدكتور أحمد الجيوشي
الدكتور أحمد الجيوشي
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قســــم التعليـــــم
قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم السابق، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن زيادة البدلات والحوافز الخاصة بالمعلمين؛ جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع مستوى المعلمين وزيادة الحوافز والبدلات الخاصة بهم لرفع مستوى معيشتهم .

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وأضاف "الجيوشي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الزيادات تمثل خطوة إيجابية لمنع الدروس الخصوصية، موضحًا أن الدولة تنظر إلى المعلم نظرة احترام ، نظرا للدور الهام الذي يقوم به، لذلك تسعى الدولة لتوفير حياة كريمة تليق بالمعلمين.

وأوضح "الجيوشي" أنه من المتوقع بعد الزيادات الأخيرة أن يصرف المعلمون نظرهم عن فكرة الدروس الخصوصية ، فبعد تطبيق هذه القرارات لا يوجد مبرر للمعلمين لإعطاء الطلاب دروسًا خصوصية .

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وينشر موقع صدى البلد فيما يلي، أبرز الزيادات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم للمعلمين في مصر:

بالنسبة لبدل المعلم، وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، يستفيد منها 1.4 مليون معلم، وتتراوح القيمة من 75 جنيها للمعلم المساعد إلى 180 جنيهًا لكبير المعلمين بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.

وتمت الموافقة أيضا على زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ،  يستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، قيمة الزيادة 140 جنيها إلى 185 جنيها، وتبلغ إجمالي مقدار الزيادة 1.2 مليار جنيه .

كما تمت الموافقة على مكافأة امتحانات النقل للمعلمين والإداريين بزيادة 25 % من قيمة مكافأة الامتحانات، سيستفيد منها 1.4 معلم و700 ألف من الإداريين، القيمة من 50 إلى 155 جنيها لتبلغ إجمالي مقدار الزيادة 2.3 مليار جنيه.

كما تم تقرير حافز إدارة مدرسية .. لمديري المدارس أو شيوخ المعاهد أو الوكلاء، هذا الحافز قيمته 250 جنيها لمدير المدرسة و150 جنيها لوكيل المرسة، ويستفيد من هذه الزيادة 110 آلاف مدير ووكيل مدرسة ومعهد أزهري، بإجمالي 311 مليون جنيه.

وتبلغ إجمالي الزيادات السابق ذكرها:  5 مليارات و611 مليون جنيه.

وتقرر إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم يبدأ بتحويل مبلغ نصف مليار جنيه لهذا الصندوق، ويوفر هذا الصندوق يوفر مزايا للمعلمين ويكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء

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