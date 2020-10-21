نائب وزير التعليم السابق: نظرة الدولة إيجابية للمعلمين.. والقرارات الجديدة ستنهي الدروس الخصوصية

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم السابق، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن زيادة البدلات والحوافز الخاصة بالمعلمين؛ جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع مستوى المعلمين وزيادة الحوافز والبدلات الخاصة بهم لرفع مستوى معيشتهم .





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وأضاف "الجيوشي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الزيادات تمثل خطوة إيجابية لمنع الدروس الخصوصية، موضحًا أن الدولة تنظر إلى المعلم نظرة احترام ، نظرا للدور الهام الذي يقوم به، لذلك تسعى الدولة لتوفير حياة كريمة تليق بالمعلمين.





وأوضح "الجيوشي" أنه من المتوقع بعد الزيادات الأخيرة أن يصرف المعلمون نظرهم عن فكرة الدروس الخصوصية ، فبعد تطبيق هذه القرارات لا يوجد مبرر للمعلمين لإعطاء الطلاب دروسًا خصوصية .





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