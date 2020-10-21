لن تكون الأخيرة| زكي السعدني يعلن خبرا سارا للمعلمين بعد زيادة اليوم فى المرتبات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الحد الادنى للزيادات التي تم اقرارها للمعلمين يبلغ 325 جنيها بينما يبلغ الحد الاقصى 475 جنيها.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الزيادات سيتم صرفها بخلاف حوافز صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية بالتربية والتعليم والازهر الشريف التي سيتم صرفها حسب الكفاءة.





جدير بالذكر أن هذا الصندوق يبدأ بتحويل مبلغ نصف مليار جنيه (500 مليون جنيه) ، من الخزانة العامة للدولة ، ويستخدم في توفير مزايا مالية واجتماعية للعاملين ، وسيكون تابعا لرئيس الوزراء ويرأس مجلس ادارته وزير التربية والتعليم ، وسيكون هناك مصادر اخرى لتمويل هذا الصندوق (نسبة 5% من مجموعات التقوية في المدارس ، ونسبة 5% من رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ، ونسبة 5% من مقابل الانشطة والخدمات التعليمية المقررة سنوية ، ونسبة 5% من رسوم ترخيص وانشاء وتشغيل المدارس الخاصة ، بالاضافة الى 2% من قيمة الزيادة التي سيحصل عليها المعلمين والاداريين (في حدود 5 جنيه او خلافه )





وتعليقا على الزيادات المالية الجديدة التي تم اعلانها اليوم للسادة المعلمين ، قال وزير التربية والتعليم : لقد اجتهدنا كثير حتى نصل إلى قرار تحسين احوال المعلمين المادية بقرارات رسمية





وأضاف وزير التربية والتعليم في أول تعليق له على الزيادات المالية التي اعلنت منذ قليل لمعلمي مصر : هذه خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب توفير حوافز اخرى كثيرة خلال العام ان شاء الله





وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه يتوجه بكل التقدير لرئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء و وزارة المالية ومجلس الوزراء باكمله على كل ما يتم بذله من جهود لدعم تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها.



