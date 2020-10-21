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منوعات

الشرطة البريطانية تتسبب في إجهاض امرأة.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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صدى البلد
تعرضت سيدة حامل تدعى "ليان بيريت" تبلغ من العمر 35 عامًا، للصعق بالكهرباء من قبل الشرطة البريطانية أثناء مشاجرة مع زوجها فى أحد الشوارع، ما أسفر عن فقدانها للجنين.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية،استمعت المحكمة إلى أقوال امرأة حامل في شهرها الثالث بعد تعرضها للإجهاض بسبب صعقها بمسدس كهربى على يد رجال الشرطة.

وتظهر لقطات الفيديو لحظة تدخل ضابط شرطة يُدعى بيسي هيوز، أثناء مشاجرة السيدة الحامل مع زوجها كايل بوتس في أحد الشوارع العامة.

وقالت المدعي العام كيلي جونسون، إن الشرطة تم استدعاؤها إلى جزيرة باري جنوب مدينة ويلز بعد الإبلاغ عن اضطراب في الشارع، حيث شوهد الاثنان في الشارع يدفعان بعضهما البعض ويصرخان بالشتائم.

وأظهرت المقاطع أن رجال الشرطة حاولوا اعتقال بيريت، لكنها امتنعت، وبعدها قرر الضابط استخدام الصاعق الكهربى للسيطرة على الوضع.

واعترف الزوجان بالاعتداء على رجل الشرطة واستخدام كلمات وأسلوب التهديد بالإضافة الى حدوث فوضى وعنف.

وأوضح محامى بيريت أنها أصيبت بجروح خطيرة أثناء الحادث بالإضافة الى فقدانها طفلها حيث كانت حاملا بالشهر الثالث.

وحكمت المحكمة على بوتس بالسجن ثمانية أسابيع مع إيقاف التنفيذ وإعادة تأهيل مدمني المخدرات لمدة تسعة أشهر، ثم الحكم على بيريت بالسجن لمدة أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

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