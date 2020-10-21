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محافظات

محافظ كفرالشيخ يستجيب لأهالي شباس ويمد العمل بالوحدة الصحية للثامنة مساءً

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قرًّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكليف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإرسال لجنة للوحدة الصحية بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق للتفتيش على أعمال الوحدة خلال الـ 3 شهور الماضية. 

وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة زيادة العمل داخل الوحدة الصحية، لينتهي العمل بها في الثامنة مساءً، مع ضرورة تعليق لوحات دخل الوحدة الصحية بأسماء النوبتجيات. 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تلقى شكاوى من الأهالي بشأن الوحدة الصحية وكان من باب أولى نقل رئيس الوحدة القروية لشكاوى أهالي لرئيس المدينة، وليس العكس، مشيرًا إلى أنه يجب علاج أي قصور، لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطن.

وأشار إلى أن أي جهود يقوم به الأطباء والأطقم الطبية يقابل بالثناء، وأي تقصير يتم إجراء تحقيق مع المقصرين، موجهًا رئيس القرية بسرعة الإبلاغ بشكل دوري لمجلس المدينة لسرعة العمل على حلها.
محافظ كفرالشيخ يستجيب لأهالي شباس ويمد العمل بالوحدة الصحية للثامنة مساءً
محافظ كفرالشيخ يستجيب لأهالي شباس ويمد العمل بالوحدة الصحية للثامنة مساءً
محافظ كفرالشيخ يستجيب لأهالي شباس ويمد العمل بالوحدة الصحية للثامنة مساءً
محافظ كفرالشيخ يستجيب لأهالي شباس ويمد العمل بالوحدة الصحية للثامنة مساءً

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