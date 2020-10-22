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بين الناس

مُسنة تناشد وزيرة التضامن توفير كرسى كهربائي لمساعدتها على الحركة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة حسناء أحمد محمد، من سكان محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، بوزيرة التضامن الاجتماعى ، وأهل الخير لتوفير كرسى متحرك كهربائى لها.

وقالت فى رسالتها: "أنا مريضة ولا يعلم بظروفى إلا الله ولا أقدر على الحركة نهائيا، وكل ما أحتاج إليه كرسى متحرك كهربائى ليساعدنى على الحركة ودخول الحمام، ولا أقدر على ثمن شرائه".

وناشدت من يرغب فى مساعدتها الاتصال على رقم 01128575202.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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