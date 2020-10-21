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رياضة

باتشيكو يجري تقسيمة قوية للاعبين بنهاية المران.. وتدريبات حماسية لحراس المرمى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على إجراء تقسيمة قوية بنهاية مران الزمالك اليوم، وذلك بمساحة الملعب كاملة.. حيث قام باتشيكو بالإشراف بنفسه علي التقسيمة بمشاركة معاونيه مدحت عبدالهادي وكوستا مدربي الفريق. 

قام المدير الفني للزمالك بالتركيز خلال هذا التقسيمة علي بعض الجمل الفنية المعينة والتي تم تنفيذها خلال الفقرات التكتيكية بالمران.

كما وجه المدرب البرتغالي ومعاوناه مدحت عبدالهادي وكوستا، اللاعبين في بعض الأمور الفنية أثناء التقسيمة ، وكذلك تصحيح الأخطاء.

وخاض حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك: محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي، تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب حراس الزمالك.

وذلك علي هامش المران المقام حاليا عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

بدأت تدريبات الحراس ببعض التدريبات التأهيلية ، أدّاها الرباعي.. وعقب ذلك خاضوا مرانًا فنيًا قويًا، قام خلاله عبدالسلام بتدريبهم علي أمور فنية معينة، استخدم خلالها بعض الأدوات التدريبية .

وتلقي رباعي حراس الزمالك إشادة كبيرة من عمرو عبدالسلام الذي طالبهم بمواصلة العمل بقوة ، مشددا على ثقته فيهم جميعا.

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