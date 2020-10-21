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أخبار العالم

أول دولة أوروبية تتخطى حاجز المليون إصابة بـ كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصبحت إسبانيا، اليوم الأربعاء، أول دولة أوروبية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك وسط الموجة الثانية التي تضرب القارة العجوز من الفيروس. 


ومن ناحية أخرى، أمرت الحكومة التشيكية، اليوم الأربعاء، بإغلاق معظم المتاجر والخدمات، كما سعت إلى قصر الحركة على الرحلات الأساسية فقط للحد من أسرع نمو في أوروبا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


قال وزير الصحة في التشيك، رومان بريمولا، إن النظام الصحي التشيكي سيصل قريبًا إلى حدود قدرته، على الرغم من الزيادات الهائلة في عدد الأسرة والقيود المفروضة على الرعاية غير الأساسية، كما أن المستشفيات ستفتقر إلى الأسرّة والموظفين في نوفمبر المقبل. 


وأضافت الحكومة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس المقبل وستظل سارية على الأقل حتى 3 نوفمبر المقبل.


وكانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة واحدة من أكثر الدول نجاحًا في أوروبا في الحد من الإصابات مع عمليات إغلاق سريعة خلال الموجة الأولى للوباء في الربيع الماضي، لكنها شهدت ارتفاعًا سريعًا في عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة.

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